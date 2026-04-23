Αγ. Δημήτριος: Αναζητά τα κίνητρα και νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 25χρονου η ΕΛ.ΑΣ.

Αναπάντητα εξακολουθούν να παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τη δολοφονία του 25χρονου, που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου 2026, στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Το έγκλημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ ο προβληματισμός στην Ελληνική Αστυνομία είναι έντονος, καθώς το θύμα, που δέχτηκε θανάσιμο πλήγμα στην καρδιά με αιχμηρό αντικείμενο, είναι γιος ανώτατου ταξίαρχου που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ.

Τι εξετάζεται

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών.

Την υπόθεση έχει αναλάβει πλέον το ελληνικό FBI, ενώ δεν αποκλείεται ο δράστης ή οι δράστες να επιτέθηκαν στον 25χρονο σε διαφορετικό σημείο του πάρκου και στη συνέχεια να μετέφεραν τη σορό στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται η αναφορά αυτοπτών μαρτύρων που ανέφεραν ότι το θύμα κινήθηκε τραυματισμένο για λίγα μέτρα, προσπαθώντας να φτάσει στην έξοδο του πάρκου, καθώς εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στην περιοχή.

Το χρονικό

Στις 21:15, ένας αλλοδαπός κάλεσε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι ένας νεαρός άνδρας βρίσκεται αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου, κοντά στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το τραύμα στο στήθος προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της δολοφονικής επίθεσης.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος τα οποία βρέθηκαν στο σημείο -γεγονός που απομακρύνει το ενδεχόμενο ληστείας ως κίνητρο- το φονικό όπλο δεν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς.

Θα γίνουν νέες έρευνες στο σημείο

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI βρίσκονταν στο σημείο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων.

Το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό είναι δύσβατο και απομονωμένο μέσα στο πάρκο, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιοποίηση οπτικού υλικού από κάμερες καταστημάτων της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο, οι Αρχές θα αναζητήσουν νέα στοιχεία για τις κινήσεις τόσο του θύματος, όσο και του δράστη ή των δραστών, καθώς και το δρομολόγιο διαφυγής τους.