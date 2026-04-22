Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο
Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Τετάρτης όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο
Θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας άνδρας στον Άγιο Δημήτριο.
Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος κοντά στην καρδιά.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον χώρο ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.
Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 21.15 από έναν αλλοδαπό αναφέροντας ότι βλέπει έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Πάρκο Ασυρμάτου.
Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός με εμφανές τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις