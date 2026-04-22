Νεκρός άνδρας από μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Θανάσιμα τραυματισμένος εντοπίστηκε το βράδυ της Τετάρτης ένας άνδρας στον Άγιο Δημήτριο.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος κοντά στην καρδιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν τον χώρο ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

Η αστυνομία ενημερώθηκε στις 21.15 από έναν αλλοδαπό αναφέροντας ότι βλέπει έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Πάρκο Ασυρμάτου.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας ήταν νεκρός με εμφανές τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά.