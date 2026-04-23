Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο σημείο της άγριας δολοφονίας του 25χρονου, στον Άγιο Δημήτριο, όταν έσπευσε εκεί ο πατέρας του με την υπηρεσιακή του ιδιότητα χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του.

Όταν είδε άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και γρήγορα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί

Ο 25χρονος άνδρας βρισκόταν μέσα στο Πάρκο Ασυρμάτου λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του από αλλοδαπό, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Για τον 25χρονο, ωστόσο, ήταν αργά καθώς οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Ο πατέρας του θύματος, υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο χωρίς να γνωρίζει ποιο ήταν το θύμα. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και γρήγορα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Άγιος Δημήτριος: Δυσχεραίνει την έρευνα το «τυφλό σημείο» της επίθεσης

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το Πάρκο του Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 25χρονου, ο οποίος φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καυγά, προτού ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προς το παρόν δεν έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια της επίθεσης.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.