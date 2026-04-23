Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 11:53

Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος

Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο σημείο της άγριας δολοφονίας του 25χρονου, στον Άγιο Δημήτριο, όταν έσπευσε εκεί ο πατέρας του με την υπηρεσιακή του ιδιότητα χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του.

Όταν είδε άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και γρήγορα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί

Ο 25χρονος άνδρας βρισκόταν μέσα στο Πάρκο Ασυρμάτου λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Ο νεαρός εντοπίστηκε αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του από αλλοδαπό, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Για τον 25χρονο, ωστόσο, ήταν αργά καθώς οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Ο πατέρας του θύματος, υψηλόβαθμος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο χωρίς να γνωρίζει ποιο ήταν το θύμα. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. γύρω από τη σορό και γρήγορα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

Άγιος Δημήτριος: Δυσχεραίνει την έρευνα το «τυφλό σημείο» της επίθεσης

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το Πάρκο του Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 25χρονου, ο οποίος φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καυγά, προτού ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προς το παρόν δεν έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο για τα αίτια της επίθεσης.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Στον «Ευαγγελισμό» 23.04.26

Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 11:18

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Νατάσα Ρουγγέρη
Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Μενίδι: «Να ανοίξουν τα στόματα» – Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα
Στο Μενίδι 23.04.26

«Να ανοίξουν τα στόματα» - Δικαίωση ζητάει ο πατέρας του μικρού Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα

«Είναι ένας Γολγοθάς, φτάσαμε με πάρα πολύ αργά βήματα εδώ. Ξεκίνησε η δίκη προχθές, χθες διακόπηκε πάλι», λέει η μητέρα που έχασε το παιδί της μέσα στο σχολείο του στο Μενίδι

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 10:17

Λάουρα Κοβέσι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έγκλημα, «νεποτισμός και πελατειακές σχέσεις» – «Αντιπερασπισμός» οι επιθέσεις στην Εισαγγελία

«Δεν θα με πείσει κανείς ότι η απάτη αποτελεί μέρος της δουλειάς ενός πολιτικού», τόνισε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κυβέρνησης λόγω των δικογραφιών που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Ελλάδα 23.04.26

Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει

Ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη – Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της.

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Έξι μαθήματα από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις της Ιστορίας

Οι Βαβυλώνιοι είχαν χρεοκοπίες. Το σκάνδαλο S&L οδήγησε στην οικονομική κρίση του 2008. Τι άλλο μας λέει το παρελθόν για τους κινδύνους που απειλούν και σήμερα την παγκόσμια οικονομία;

Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
Βόρεια της Κοπεγχάγης 23.04.26

Δεκαεπτά τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση από τη μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης - Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα και ελικόπτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Δισεκατομμυριούχοι: Σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας – Η ραγδαία αύξηση πλούτου
Διεθνής Οικονομία 23.04.26

Οι δισεκατομμυριούχοι σπάνε ρεκόρ σε έναν κόσμο φτώχειας - Η ραγδαία αύξηση πλούτου

Ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν του πλούτου δισεκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο που αντιμετωπίζουν μια επίμονη οικονομική κρίση

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη
Εμπρηστική επίθεση 23.04.26

Με αναφορές στα Τέμπη η ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό του αυτοκινήτου του Δημήτρη Καρώνη

Η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την επίθεση στο αυτοκίνητο του Δημήτρη Καρώνη, είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο του 2025 την εμπρηστική επίθεση στην είσοδο της πολυκατοικίας του τότε αντιπροέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου

Τουρκία: Ψηφίστηκε νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών
Πότε θα εφαρμοστεί 23.04.26

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών ψήφισε η Τουρκία

Οι ανήλικοι της ομάδας αυτής θα απαγορεύεται να εγγράφονται σε πλατφόρμες social media και αυτές με τη σειρά τους θα υποχρεούνται να εφαρμόσουν συστήματα επαλήθευσης ηλικίας

