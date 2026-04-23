Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χονου γιου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Τετάρτης στο Πάρκου Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Μετά την προσαγωγή και σύλληψη του 20χρονου φερόμενου δράστη οι Αρχές προχώρησαν σε άλλες τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 20χρονος ήταν μαζί με έναν 18χρονο στο μοιραίο ραντεβού με τον 27χρονο. Μετά τη δολοφονία η δύο νεαροί έφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο.

Ο ρόλος του 18χρονου

Στη συνέχεια συναντήθηκαν όλοι μαζί με τις κοπέλες τους.

Ο 18χρονος ισχυρίζεται ότι προσπάθησε αλλά δεν πρόλαβε να αποτρέψει τον 20χρονο φίλο του να χτυπήσει με μαχαίρι το θυμα. Μάλιστα φέρεται να είναι αυτός που ενημέρωσε τις Αρχές για όσα έγιναν.

Αφού ενημερώθηκα ο εισαγγελέας για τα γεγονότα διέταξα την σύλληψη του 20χρονου για ανθρωποκτονία και των άλλων τριών ατόμων για υπόθαλψη.

Οι συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να οδηγηθούν στον στρατιωτικό εισαγγελέα αφού ο βασικός κατηγορούμενος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ερωτική αντιζηλία – Όλο το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά 20χρονος έχει συνάψει σχέση με την πρώην σύντροφο του 27χρονου.

Ο 27χρνος δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία με την κοπέλα και ζητούσε να μάθει τους λόγους του χωρισμού τους, ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν για να απαιτήσει να πάψει να επικοινωνεί το θύμα με τη σύντροφό του.

Χθες, φαίνεται πως έδωσαν ραντεβού για να λύσουν κάποιες διαφορές τους.

Ο 20χρονος μετέβη μαζί με έναν 18χρονο φίλο του στο ραντεβού. Σύντομα ξεκίνησε διαπληκτισμός και ο δράστης χτύπησε με ένα μαχαίρι το θύμα στην καρδιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μετά σύμφωνα με πληροφορίες όπως αναφέρθηκε έφυγαν με όχημα, πήγαν πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 20χρονου μέσω του 18χρονου που τον συνόδευε χθες το βράδυ στο πάρκο, ο οποίος δεν είχε άμεση εμπλοκή με το έγκλημα, ταράχτηκε από την κατάληξη της συνάντησης αυτής και μέσω τρίτου ήρθε σε επαφή με το Ανθρωποκτονιών και ένιωσε την ανάγκη να «εξομολογηθεί» όσα έγιναν.

Το κίνητρο ήταν η ερωτική αντιζηλία. Ο 20χρονος ενημερώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών και ακολουθείται η τυπική πλέον διαδικασία για τη σύλληψή του.

Οι συλλήψεις

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθούν όλοι, ο ένας ανθρωποκτονία και οι τρεις για υπόθαλψη. Αναμένεται να οδηγηθούν όλοι μαζί το πρωί της Παρασκευής (24/4) στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και πάλι την Αστυνομία και είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αφού σε τυχαίο έλεγχο είχε βρεθεί και πάλι να φέρει μαζί του μαχαίρι.

Σημειώνεται, ότι από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν εξαιρέσει ως πιθανά κίνητρα τυχόν οπαδικά εξαιτίας του προφίλ του θύματος.

Επίσης είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας, αφού βρέθηκαν στην κατοχή του θύματος τα χρήματα, το κινητό του και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν κορυφαίοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. η εικόνα του εγκλήματος έδειχνε ως επιπόλαιη ενέργεια και όχι προσχεδιασμένη και άρα είχε πεδίο έρευνας. Κάτι που αποδείχτηκε στην πράξη, όπως και ότι επρόκειτο για έγκλημα με καθαρά προσωπικά κίνητρα.