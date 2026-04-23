Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο
Ο νεαρός κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο
Στη σύλληψη ενός νεαρού προχώρησε η Αστυνομία νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, για την άγρια δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.
Πρόκειται για έναν 20χρονο που φέρεται να είχε ερωτική αντιζηλία με τον 27χρονο για μια κοπέλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του 20χρονου ο οποίος τελικά εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στο μέγαρο της ΓΑΔΑ.
Για την ώρα ο νεαρός εξετάζεται και σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος του. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 20χρονος είχε συνάψει σχέση με την πρώην σύντροφο του 27χρονου γεγονός που είχε προκαλέσει ένταση μεταξύ των δύο νεαρών.
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του 27χρονου, ο νεαρός, γιος ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., φέρει «τραύμα αριστερού ημιθωρακίου από νύσσον και τέμνον όργανο».
Ωστόσο αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις, που ενδεχομένως συμπληρώσουν κάποιο κομμάτι στο παζλ των ερευνών.
Περισσότερα σε λίγο
