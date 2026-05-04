Σημαντική κοινωνική δομή εγκαινιάστηκε στην Άρτα

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του ΚΑΠΗ Δήμου Αρταίων, με μέλη, φίλους και συμπολίτες το παρών σε μια ξεχωριστή στιγμή για την τοπική κοινωνία.

Τον Αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ. κ. Καλλίνικος, ευλογώντας τη νέα αρχή. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χριστόφορος Σιαφάκας απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «…Σήμερα παραδίδουμε έναν χώρο που ανήκει στους ανθρώπους που στήριξαν την κοινωνία μας με κόπο και αξιοπρέπεια. Το νέο ΚΑΠΗ αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα συνάντησης, δημιουργίας και συμμετοχής, ένα έργο ουσίας που απαντά σε ένα διαχρονικό αίτημα και αναβαθμίζει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας…», ενώ συμπλήρωσε:

«…Η παρουσία όλων σας σήμερα επιβεβαιώνει τη σημασία αυτού του χώρου. Συνεχίζουμε με σχέδιο και ευαισθησία, τιμούμε την τρίτη ηλικία, προσφέρουμε ευκαιρίες για ενεργή και ποιοτική ζωή…».

Ακολούθως, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, κα Παναγιώτα Μπέη στον σύντομο χαιρετισμό της ανέφερε: «Το νέο ΚΑΠΗ είναι ένας χώρος φροντίδας, επικοινωνίας και δημιουργίας. Είμαστε δίπλα στα μέλη μας με δράσεις και πρωτοβουλίες που δίνουν αξία στην καθημερινότητά τους και ενισχύουν το αίσθημα της κοινότητας… Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στο ΚΑΠΗ για τον επαγγελματισμό τους και τη διαρκή μέριμνα προς τα μέλη μας».

Δημιουργικός χρόνος

Στο νέο, σύγχρονο πλέον κτίριο του ΚΑΠΗ, οι συμπολίτες της τρίτης ηλικίας θα έχουν τη δυνατότητα να περνούν δημιουργικά και ευχάριστα τον χρόνο τους, συμμετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες. Το ΚΑΠΗ διαθέτει χορωδία, χορευτικό τμήμα, τμήμα γυμναστικής και γενικότερα αναπτύσσει πλούσια δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνική ζωή της πόλης.

Στην σχετική της ανακοίνωση η Δημοτική Αρχή ανέφερε επίσης: «Ο Δήμος Αρταίων εύχεται σε όλα τα μέλη του όμορφες, δημιουργικές και γεμάτες υγεία ημέρες, στο νέο τους σπίτι».