Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο δήμο Σαρωνικού σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστου.

Στην ανάρτηση του εξηγεί τους λόγους της απόφασης και τονίζει ότι η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων είναι απόλυτη προτεραιότητα:

Ακολουθεί η ανάρτηση: «Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.

Η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, αποφασίσαμε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων.

Για εμάς, η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Ο μηχανισμός του Δήμου τίθεται σε 48ωρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε ανάγκη παροχής βοήθειας, να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 15325».