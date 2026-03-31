Δήμος της Αττικής κλείνει προληπτικά για δυο ημέρες σχολεία, ΚΑΠΗ και αθλητικούς χώρους
Κλειστά λόγω προγνωστικών μοντέλων καιρικών συνθηκών όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί, μετά την έκδοση της απόφασης 657/2026 του Δημάρχου Σαρωνικού.
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο δήμο Σαρωνικού σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαχρήστου.
Στην ανάρτηση του εξηγεί τους λόγους της απόφασης και τονίζει ότι η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων είναι απόλυτη προτεραιότητα:
Ακολουθεί η ανάρτηση: «Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.
Η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, αποφασίσαμε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων.
Για εμάς, η πρόληψη και η ασφάλεια των κατοίκων μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.
Ο μηχανισμός του Δήμου τίθεται σε 48ωρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Παρακαλούμε, για οποιαδήποτε ανάγκη παροχής βοήθειας, να καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 15325».
