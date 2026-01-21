Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, τα σχολεία της Αττικής, καθώς – σύμφωνα με πηγές της Περιφέρειας – ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση και δεν συντρέχει λόγος αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παρότι οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί σταδιακά.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ενημέρωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), έως το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Αιγαίο. Παράλληλα, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σημειώνονται σήμερα, Τετάρτη, στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι και οι άνεμοι, που κατά τόπους θα φτάνουν τα επίπεδα θυέλλης.

Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Πελοπόννησο – κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία – έως το απόγευμα, στην ανατολική Στερεά (Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια έως το βράδυ, καθώς και στην Αττική μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες. Από το απόγευμα και έως αργά το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, ενώ από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης θα επεκταθούν στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές αναμένονται την Πέμπτη έως το μεσημέρι.

Ιδιαίτερη επικινδυνότητα παρουσιάζουν τα φαινόμενα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο έως το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια έως το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη.

Πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφονται σήμερα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας έως το απόγευμα, στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, στη Θεσσαλία – τόσο σε ορεινές όσο και σε ημιορεινές περιοχές – καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία έως το βράδυ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα και το βράδυ και στα ορεινά της Θράκης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι πιο έντονες χιονοπτώσεις εντοπίζονται στη δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας έως το απόγευμα, καθώς και στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα.

Τέλος, πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 έως 10 μποφόρ θα πνέουν έως το πρωί της Πέμπτης στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην περιοχή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.