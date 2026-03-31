Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη – Κλειστά τα νυχτερινά
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 14:21

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη – Κλειστά τα νυχτερινά

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις για τα σχολεία ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό»

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη 1η Απριλίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

3. Έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

4. Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code.

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.
Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Ελληνική οικονομία: Εφιαλτικά σενάρια λόγω πολέμου

Τραμπ προς τους συμμάχους του: Πηγαίνετε να πάρετε το πετρέλαιό σας

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: Προειδοποίηση για ακραία φαινόμενα – Πότε αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, σε συναγερμό 7 περιοχές

Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους σε όλη τη χώρα, ενώ 7 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

ΕΣΗΕΑ: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων από τη δίκη των Τεμπών είναι παρεμπόδιση του έργου τους
Εγγύηση η δημοσιότητα 31.03.26

ΕΣΗΕΑ για δίκη των Τεμπών: Οποιαδήποτε σκέψη για εξοβελισμό των δημοσιογράφων αποτελεί παρεμπόδιση του έργου τους

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί το υπουργείο Δικαιοσύνης να διασφαλίσει την παρουσία δημοσιογράφων στη δίκη των Τεμπών υπενθυμίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι εγγύηση μιας δίκαιης δίκης

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι
Ελλάδα 31.03.26

Θεσσαλονίκη: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική για τον θάνατο της 59χρονης – Έλειπαν κοσμήματα από το σπίτι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της 59χρονης, όπως για παράδειγμα έγγραφα και κοσμήματα.

ΓΣΕΕ για κακοκαιρία Erminio: Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ενόψει ακραίων καιρικών φαινομένων
Ελλάδα 31.03.26

Οδηγίες στους εργαζόμενους ενόψει της κακοκαιρίας από τη ΓΣΕΕ - Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών

Η ΓΣΕΕ υπενθυμίζει το πάγιο αίτημά της προς το υπουργείο Εργασίας να θεσπίσει ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεις για τη μη διακινδύνευση της ασφάλειας των εργοζομένων

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα
Ελλάδα 31.03.26

«Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, και επίμονη μέχρι το τέλος» – Συγκίνηση με την επικήδειο του Γιώργου Νταλάρα για την Μαρινέλλα

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε ο επικήδειος λόγος του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος, μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα.

Πλακιάς για δίκη Τεμπών: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας
Τέμπη 31.03.26

Μήνυμα Πλακιά ενόψει της δίκης: Οι εμπλεκόμενοι να επιδείξουν σοβαρότητα όπως αρμόζει στα παιδιά μας

Με τη δίκη των Τεμπών να ξεκινά εκ νέου αύριο ο Νίκος Πλακιάς ζητά με ανάρτησή του από τους αρμόδιους «να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να συμβάλουν θετικά στην ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας»

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές
Ελλάδα 31.03.26

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Έρχονται αποφάσεις για νέες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο, με αποτέλεσμα πολλά σχολεία να παραμείνουν κλειστά σε πολλές περιοχές της χώρας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βροχή ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό
Ελλάδα 31.03.26

«Βροχή» ερωτήσεων από τους δικαστές στον Βάρρα για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη δίκη δύο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας δέχτηκε «βροχή» ερωτήσεων για τη σχέση του με τον πρωθυπουργό και για το εάν τον είχε ενημερώσει για τα όσα «περίεργα» είχε διαπιστώσει

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική – Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό
Erminio 31.03.26

Νέο έκτακτο δελτίο: Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική - Οι περιοχές με «πορτοκαλί» και «κόκκινο» συναγερμό

Το έκτακτο δελτίο καιρού επικαιροποιήθηκε με νέα στοιχεία - Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζo – Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές
Στο «κόκκινο» η Αττική 31.03.26

Κλειστά τα σχολεία σε Ρόδο και Καστελόριζο εξαιτίας της κακοκαιρίας - Μέσα στην ημέρα οι αποφάσεις για άλλες περιοχές

Η κακοκαιρία Erminio αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας το επόμενο 24ωρο - Ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Στο επίκεντρο η Αττική 31.03.26

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»

Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του – Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών
Ταγμένος 31.03.26

Η απροσδόκητη εκπομπή του Ντέιβιντ Ατένμπορο στα 99 του - Ενδέχεται να εξοργίσει τους λάτρεις των γατών

Όποτε μιλάει ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο κόσμος τον ακούει –γι’ αυτό και η τελευταία του εκπομπή στη BBC, που σηματοδοτεί τα 100α γενέθλιά του, είναι βέβαιο ότι θα τραβήξει την προσοχή.

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Eurostat 31.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ακρίβεια χωρίς τέλος – Τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

«Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για δικαιολογίες. Οι πολίτες κρίνουν από την καθημερινότητά τους - και αυτή δείχνει ότι το κόστος ζωής παραμένει επίμονα υψηλό και η αγοραστική δύναμη συνεχίζει να συρρικνώνεται», λέει το ΠΑΣΟΚ

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία
Υποκλοπές 31.03.26

Για κατασκοπεία μιλά ο Κεσσές: Η ταυτόχρονη διπλή στόχευση Δένδια – Παπαχελά δεν είναι τυχαία

«Τι κοινό έχει ο Νίκος Δένδιας και ο Αλέξης Παπαχελάς. Και οι δύο παγιδεύτηκαν με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις 20.4.2021 με διάφορα 14 λεπτών», τονίζει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα
Πολιτική 31.03.26

Υποκλοπές: «Δεν μπορώ να ξέρω» λέει ο Π.Μαρινάκης για τη σχέση ΕΥΠ με Predator, θολώνει το κυβερνητικό αφήγημα

Μικρές αλλά αισθητές διαφοροποιήσεις στο μονότονο αφήγημα της κυβέρνησης για τις υποκλοπές που πάντως θέλει να αφήσει πίσω. «Δεν ξέρω» και «δεν είμαι σε θέση να ξέρω» για την ΕΥΠ και το Predator λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που επίσης δεν γνώριζε για τις «κουμπαριές» Λαβράνου με κυβερνητικά στελέχη.

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl»
Music 31.03.26

Τέιλορ Σουίφτ: Αντιμέτωπη με αγωγή για το «The Life of a Showgirl» – Καταγγελίες για σύγχυση εμπορικού σήματος

Η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στο στόχαστρο αγωγής από περφόρμερ του Λας Βέγκας, που υποστηρίζει ότι ο τίτλος του νέου της άλμπουμ απειλεί να επισκιάσει το δικό της κατοχυρωμένο «Showgirl» brand.

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων
Ποδόσφαιρο 31.03.26

Premier League: Η «βιομηχανία» απολύσεων προπονητών και το κόστος των 50 εκατομμυρίων

Από τον Ρούμπεν Αμορίμ έως τον Ιγκόρ Τούντορ, η έλλειψη υπομονής στους πάγκους της Αγγλίας εκτοξεύει τα οικονομικά βάρη των συλλόγων και αναδεικνύει μια βαθύτερη κρίση στρατηγικής

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»
«Τόλμησέ το» 31.03.26

Κυβερνήτης Μινεσότα προς το στερνοπαίδι του Τραμπ: «Κάνε αυτό που δεν έκανε ο πατέρας σου…»

Με μια έκδηλη αντιπολεμική διάθεση, ο σκληροτράχηλος συμπολεμιστής του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην ταινία Predator (1988) προκαλεί τον υιό Τραμπ, Barron να κάνει κάτι που ο πατέρας του Ντόναλντ «δεν είχε τον πατριωτισμό να κάνει».

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Δουδωνής: Ντροπή η αδιαφορία της κυβέρνησης για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου που καταστρέφεται – Πού είναι ο υπουργός;

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την ότι έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο – Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 31.03.26

Η 90χρονη μητέρα του Μπρους Γουίλις κόντρα στον χρόνο - Εθελόντρια στο Αστυνομικό Τμήμα του LA

Στα 90 της χρόνια, η Μαρλέν Γουίλις προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, ελέγχοντας τις αστυνομικές αναφορές, κρατώντας σημειώσεις και διορθώνοντας τη γραμματική.

Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων
Πολιτική προστασία 31.03.26

Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού αύριο 1 Απριλίου. Με απόφαση του Δήμου Ρόδου κλείνουν επίσης αθλητικοί χώροι και σχολεία της Ρόδου.

