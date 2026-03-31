Κλείνουν αύριο σχολεία και αθλητικοί χώροι σε νησιά λόγω πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η αναστολή, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία των αρμόδιων αρχών.

Για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των λοιπών δομών την Πέμπτη 2 Απριλίου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστά σχολεία στο Δήμο Αμοργού

Κλειστά θα παραμείνουν και τα σχολεία στο Δήμο Αμοργού όπως ενημέρωσε με σχετική ανάρτηση της η δημοτική Αρχή η οποία και αναφέρει:

«Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων , όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε όλη την Επικράτεια των Κυκλάδων & Δωδεκανήσων».

