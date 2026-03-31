Η κακοκαιρία Ermino αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας την Τετάρτη και την Πέμπτη. Το απόγευμα της Τρίτης θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού ενώ η λειτουργεία των σχολείων θα αποφασιστεί κατά τόπους από περιφερειάρχες και δημάρχους.

Ήδη ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη ενώ ο δήμαρχος Μεγίστης δήλωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη στο νησί.

Ειδικότερα στη Ρόδο, η αναστολή λειτουργίας αφορά τους παιδικούς σταθμούς, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, το Δημοτικό Ωδείο, καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικά και δημιουργικά εργαστήρια που λειτουργούν στον Δήμο Ρόδου.

Κλειστές θα παραμείνουν και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία των αρμόδιων αρχών.

Για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των λοιπών δομών την Πέμπτη 2 Απριλίου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση .Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες Πολιτικής Προστασίας.

Τι ισχύει στο Καστελόριζο

Παράλληλα με απόφαση του Δήμου Μεγίστης κλειστά θα μείνουν τα σχολεία την Πέμπτη 2 Απριλίου. Όπως τονίζεται στην σχετική ενημέρωση «Ο Δήμος Μεγίστης ενημερώνει τους δημότες ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη και την Πέμπτη στην περιοχή μας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ιδιαίτερα καλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να μεριμνήσουν άμεσα για: την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, τον έλεγχο του εξοπλισμού τους, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, για προληπτικούς λόγους προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί όλους τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων. Με υπευθυνότητα και συνεργασία, προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία μας».

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ η Αττική είναι επίσης σε κόκκινο συναγερμό με την κακοκαιρία να πλήττει το λεκανοπέδιο από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.

Πρόγνωση για την Τετάρτη (01-04-2026)

Νησιά Ιονίου: Ισχυρά φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες: Έντονες καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα (Κόκκινη προειδοποίηση).

Αττική: Ισχυρή κακοκαιρία από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ (Κόκκινη προειδοποίηση).

Κυκλάδες (κυρίως βόρειες) και Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα): Φαινόμενα από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (Πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δωδεκάνησα: Ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα (Κόκκινη προειδοποίηση).

Πρόγνωση για την Πέμπτη (02-04-2026)