Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Πολιτική Προστασία μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της χώρα την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρότατες βροχοπτώσεις είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα και επικίνδυνες καταστάσεις για τους πολίτες και τις υποδομές.

Έκτακτες συσκέψεις

Για τον λόγο αυτό το πρωί της Τρίτης αναμένεται να συνεδριάσει στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τους μετεωρολόγους προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και να καθοριστούν οι περιοχές που θα τεθούν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Στη συνέχεια αναμένεται να συγκληθεί έκτακτη Διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να γίνει συντονισμός για την καλύτερη προετοιμασία της κρατικής μηχανής.

Στη σύσκεψη θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για το αν και ποια προληπτικά μέτρα θα ληφθούν στις περιοχές που αναμένεται να χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία.

Οι περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

Όπως όλα δείχνουν σε αρκετές περιοχές αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 112 ενημερώνοντας τους πολίτες για την επικείμενη κακοκαιρία. Παράλληλα θα αποφασιστεί κατά τόπους από Περιφερειάρχες ή Δημάρχους τι θα γίνει με τα σχολεία και αν θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη ή και την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας η ΕΜΥ, περιοχές που μπαίνουν σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό την Τετάρτη είναι οι εξής:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Αττική από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Επικίνδυνη και απρόβλεπτη κακοκαιρία

Αύριο Τρίτη, λίγο πριν το μεσημέρι αναμένεται το νέο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ οπότε και ανάλογα θα προσαρμοστεί και ο σχεδιασμός της Πολιτικής Προστασίας για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA η κακοκαιρία μπορεί να είναι και τοπικά επικίνδυνη αλλά και απρόβλεπτη για το ποιες περιοχές μπορεί να επηρεάσει.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι ως 10 μποφόρ, οι πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες με διάρκεια και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στις περιοχές που θα είναι έντονα τα φαινόμενο θα είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.