Συναγερμός έχει σημάνει για την κακοκαιρία Erminio που αναμένεται από αύριο να σαρώσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας ενώ υπάρχει ήδη κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική.

Οπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας «το φαινόμενο της σύγκλιση ανέμων (atmospheric convergence) θα πυροδοτήσει καταιγίδες στην Αττική…»

Όπως εξηγεί, την Τετάρτη από το μεσημέρι- απόγευμα και μετά στην Αττική θα εκδηλωθεί το φαινόμενο της σύγκλισης ανέμων (atmospheric convergence), καθώς βορειοανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι συναντώνται στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

«Αυτό αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, οδηγώντας στη δημιουργία καταιγιδοφόρων νεφών. Η σύγκλιση στην επιφάνεια συνδέεται με ανοδικές κινήσεις καθ’ ύψος, ενισχύοντας τη νεφοποίηση και την αστάθεια.

Με την επιπλέον υγρασία που μεταφέρει το νοτιοανατολικό ρεύμα από το Αιγαίο, τα φαινόμενα αποκτούν διάρκεια, με επίμονες βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Χρειάζεται προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου η σύγκλιση επιμένει!» καταλήξει στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος.

Δείτε την ανάρτηση