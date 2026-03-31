Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»

«Είναι μια κακοκαιρία που θέλει πάρα πολύ προσοχή, μια κακοκαιρία που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ειδικά η Τετάρτη απαιτεί πολύ προσοχή», συμπυκνώνει την ταυτότητα του φαινομένου που έρχεται, ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ.

Για την ακρίβεια, η κακοκαιρία Erminio, θα είναι 20η κατά σειρά που πλήττει τη χώρα το φετινό φθινόπωρο και χειμώνα.

Oπως υπενθυμίζει ο κ. Λαγουβάρδος: «Είχε περάσει ένα διάστημα τον Μάρτιο που δεν είχαμε βροχές στη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη».

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη.

Δύο βαρομετρικά πάνω από τη χώρα

Η κακοκαιρία Erminio έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος: «ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από τη χώρα. Αυτή η διπλή παρουσία την Τετάρτη 1η Απριλίου, αυξάνει την επικινδυνότητα της κατάστασης».

Πρώτο θα κάνει την εμφάνιση του την Τρίτη (31/3) ένα βαρομετρικό χαμηλό μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Από το μεσημέρι και έπειτα, θα επηρεάσει με βροχές κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την (πολύπαθη από τις φετινές κακοκαιρίες) Ηπειρο και τη δυτική Στερεά.

Την Τετάρτη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να κινείται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από περιοχές βόρεια της Αφρικής προς την Κρήτη και στη συνέχεια θα μπει μέσα στο Αιγαίο. Το πρώτο βαρομετρικό θα «δουλεύει» παράλληλα στο Ιόνιο.

«Ο συνδυασμός αυτών των δύο, θα προκαλέσει την Τετάρτη βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική, βόρεια και ανατολική Πελοπόννησο, και μέχρι το βράδυ και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Και συνεχίζει: «Ταυτόχρονα θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους νότιων διευθύνσεων στο Αιγαίο, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Ανέμους έντασης 8 και 9 μποφόρ. Τοπικά θα ξεπεράσουν με ριπές και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονο κυματισμό».

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να στροβιλίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου με αποτέλεσμα την παράταση των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές. Η ένταση τους θα είναι μικρότερη από αυτήν της Τετάρτης, αλλά σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί την Τετάρτη, θα επιδεινωθούν.

Η Αττική στο επίκεντρο της προσοχής και τα ανησυχητικά στοιχεία

Η Αττική είναι από τις περιοχές για την οποία οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

«Θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία και επειδή όπως έχουμε ξαναπεί είναι ευαίσθητη στις βροχοπτώσεις και θέλει ειδική μεταχείριση, μας ανησυχεί» αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ο Σταύρος Ντάφης, φυσικός-μετεωρολόγος, μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ λέει πως: «στο λεκανοπέδιο της Αθήνας περιμένουμε 50 χιλιοστά ημερήσιο ύψος βροχής, ίσως και περισσότερο. Είναι ύψη βροχής που τα είδαμε στις προηγούμενες κακοκαιρίες να δημιουργούν προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα υποδεχθεί η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα: ανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Ο κ. Ντάφης τονίζει πως οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι προβληματίζουν εξίσου τους ειδικούς. «Θα είναι πολύ ισχυροί μέχρι και την Παρασκευή. Επειδή θα προκαλέσουν μεγάλο κυματισμό, αναμένουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σε περιοχές που τον Φεβρουάριο αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με τη στάθμη της θάλασσας, σε αρκετά λιμάνια, στους Παξούς, στον Βόλο, στη Σάμο, στις Κυκλάδες».

Το καλό, σύμφωνα με τον κ. Ντάφη, είναι πως η κακοκαιρία Erminio θα περάσει γρήγορα.

Μετά, θα επιστρέψουμε σε κανονικές, αν και ελαφρώς χαμηλότερες, για την εποχή θερμοκρασίες

Ο κ. Ντάφης τονίζει και το εξής: «Να πούμε παρόλα αυτά πως δεν πρόκειται για “βαρομετρική βόμβα” όπως έλεγαν κάποιοι τις προηγούμενες μέρες, ούτε πρόκειται, με τα σημερινά δεδομένα, να δημιουργηθεί μεσογειακός κυκλώνας. Την αρχή της άνοιξης έχουμε τέτοια βαρομετρικά με χαμηλή πίεση και με ισχυρούς νοτιάδες στη Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Το σπάνιο είναι τα πολλά, διαδοχικά βροχερά συστήματα με μεγάλη διάρκεια τα οποία έχει δεχθεί φέτος η Ελλάδα».