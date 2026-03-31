Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 10:28

Κακοκαιρία Erminio: «Δεν είναι βαρομετρική βόμβα, ούτε μεσογειακός κυκλώνας, αλλά είναι επικίνδυνη και σοβαρή»

Θυελλώδεις νοτιάδες, μεγάλα κύματα και μεγάλα ύψη βροχής φέρνει η κακοκαιρία Erminio. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της 20ης κακοκαιρίας που πλήττει φέτος τη χώρα μας; Μιλούν στο in οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΚείμενοΔήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

«Είναι μια κακοκαιρία που θέλει πάρα πολύ προσοχή, μια κακοκαιρία που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ειδικά η Τετάρτη απαιτεί πολύ προσοχή», συμπυκνώνει την ταυτότητα του φαινομένου που έρχεται, ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ.

Για την ακρίβεια, η κακοκαιρία Erminio, θα είναι 20η κατά σειρά που πλήττει τη χώρα το φετινό φθινόπωρο και χειμώνα.

Oπως υπενθυμίζει ο κ. Λαγουβάρδος: «Είχε περάσει ένα διάστημα τον Μάρτιο που δεν είχαμε βροχές στη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη».

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης και θα διαρκέσουν έως και την Πέμπτη.

Δύο βαρομετρικά πάνω από τη χώρα

Η κακοκαιρία Erminio έχει μια ιδιαιτερότητα, όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος: «ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από τη χώρα. Αυτή η διπλή παρουσία την Τετάρτη 1η Απριλίου, αυξάνει την επικινδυνότητα της κατάστασης».

Πρώτο θα κάνει την εμφάνιση του την Τρίτη (31/3) ένα βαρομετρικό χαμηλό μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Από το μεσημέρι και έπειτα, θα επηρεάσει με βροχές κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την (πολύπαθη από τις φετινές κακοκαιρίες) Ηπειρο και τη δυτική Στερεά.

Την Τετάρτη, αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να κινείται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί από περιοχές βόρεια της Αφρικής προς την Κρήτη και στη συνέχεια θα μπει μέσα στο Αιγαίο. Το πρώτο βαρομετρικό θα «δουλεύει» παράλληλα στο Ιόνιο.

«Ο συνδυασμός αυτών των δύο, θα προκαλέσει την Τετάρτη βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται σε Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια, Αττική, βόρεια και ανατολική Πελοπόννησο, και μέχρι το βράδυ και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Και συνεχίζει: «Ταυτόχρονα θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους νότιων διευθύνσεων στο Αιγαίο, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Ανέμους έντασης 8 και 9 μποφόρ. Τοπικά θα ξεπεράσουν με ριπές και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας έντονο κυματισμό».

Την Πέμπτη 2 Απριλίου, το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να στροβιλίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου με αποτέλεσμα  την παράταση των βροχοπτώσεων σε αρκετές περιοχές. Η ένταση τους θα είναι μικρότερη από αυτήν της Τετάρτης, αλλά σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί την Τετάρτη, θα επιδεινωθούν.

Η Αττική στο επίκεντρο της προσοχής και τα ανησυχητικά στοιχεία

Η Αττική είναι από τις περιοχές για την οποία οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

«Θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία και επειδή όπως έχουμε ξαναπεί είναι ευαίσθητη στις βροχοπτώσεις και θέλει ειδική μεταχείριση, μας ανησυχεί» αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ο Σταύρος Ντάφης, φυσικός-μετεωρολόγος, μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ λέει πως: «στο λεκανοπέδιο της Αθήνας περιμένουμε 50 χιλιοστά ημερήσιο ύψος βροχής, ίσως και περισσότερο. Είναι ύψη βροχής που τα είδαμε στις προηγούμενες κακοκαιρίες να δημιουργούν προβλήματα στο λεκανοπέδιο. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα υποδεχθεί η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα: ανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Ο κ. Ντάφης τονίζει πως οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι προβληματίζουν εξίσου τους ειδικούς. «Θα είναι πολύ ισχυροί μέχρι και την Παρασκευή. Επειδή θα προκαλέσουν μεγάλο κυματισμό, αναμένουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σε περιοχές που τον Φεβρουάριο αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με τη στάθμη της θάλασσας, σε αρκετά λιμάνια, στους Παξούς, στον Βόλο, στη Σάμο, στις Κυκλάδες».

Το καλό, σύμφωνα με τον κ. Ντάφη, είναι πως η κακοκαιρία Erminio θα περάσει γρήγορα.

Μετά, θα επιστρέψουμε σε κανονικές, αν και ελαφρώς χαμηλότερες, για την εποχή θερμοκρασίες

Ο κ. Ντάφης τονίζει και το εξής: «Να πούμε παρόλα αυτά πως δεν πρόκειται για “βαρομετρική βόμβα” όπως έλεγαν κάποιοι τις προηγούμενες μέρες, ούτε πρόκειται, με τα σημερινά δεδομένα, να δημιουργηθεί μεσογειακός κυκλώνας. Την αρχή της άνοιξης έχουμε τέτοια βαρομετρικά με χαμηλή πίεση και με ισχυρούς νοτιάδες στη Μεσόγειο. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Το σπάνιο είναι τα πολλά, διαδοχικά βροχερά συστήματα με μεγάλη διάρκεια τα οποία έχει δεχθεί φέτος η Ελλάδα».

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Vita.gr
Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Κόσμος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Τέμπη 31.03.26

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Σύνταξη
Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα
Ελλάδα 31.03.26 Upd: 10:16

Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Ρεπορταζ Πάνος Τσίκαλας, Βίντεο - Φωτογραφίες; Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Σύνταξη
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν
Μας αρνούνται στήριξη 31.03.26

Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν, λέει ο Ρούμπιο

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)
Language 31.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΑ’)

Ο Αριστοτέλης έπλασε αρκετές νέες, αποκλειστικά δικές του λέξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι απέφυγε να χρησιμοποιήσει και υφιστάμενες λέξεις με νέα σημασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Κωνσταντοπούλου για Σεβαστίδη: Ωμή παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης
Τέμπη 31.03.26

Απάντηση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: Ωμή η παρέμβασή του υπέρ της κυβέρνησης και εις βάρος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης

Αιχμηρή απάντηση στην παρέμβαση του προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χρήστου Σεβαστίδη, για τη δίκη των Τεμπών έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου παρέμβαση υπέρ της κυβέρνησης

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης»

«Υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στην Αριστερά. Υπάρχει μια τέτοια κρίση εμπιστοσύνης που κατ εμέ, για να απαντηθεί αυτή η κρίση, χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα» τόνισε ο Γαβριήλ Σαεκαλλαρίδης

Σύνταξη
Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31.03.26

Το Μεξικό λαμβάνει «μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Σύνταξη
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα
Ελλάδα 31.03.26 Upd: 10:16

Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Ρεπορταζ Πάνος Τσίκαλας, Βίντεο - Φωτογραφίες; Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Κόσμος 31.03.26 Upd: 08:45

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

