Σημαντική επιδείνωση του καιρού την Πρωταπριλιά: Έρχεται ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 18:03

Σημαντική επιδείνωση του καιρού την Πρωταπριλιά: Έρχεται ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά δεδομένα, αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού στη χώρα από το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης, με κύρια ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων την Τετάρτη, 1η Απριλίου.

Η επιδείνωση αυτή οφείλεται σε ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και ακολούθως θα προσεγγίσει τον ελλαδικό χώρο, μεταφέροντας σημαντικά ποσά υγρασίας και αντλώντας ενέργεια από τη θάλασσα.

Το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να προκαλέσει πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, δημιουργώντας αυξημένη πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 9 έως 10 μποφόρ, καθώς και χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα της επικράτειας.

Ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του συστήματος, τα αριθμητικά μοντέλα παρουσιάζουν προς το παρόν αποκλίσεις.

  • Το πρώτο βασικό σενάριο τοποθετεί τα εντονότερα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Νοτιοδυτική Κρήτη.
  • Ένα δεύτερο σενάριο υποδεικνύει μετατόπιση του πυρήνα της κακοκαιρίας προς το Ανατολικό, Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας «μετεωρολογικής βόμβας» -μιας ραγδαίας πτώσης της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού εντός 24 ωρών- η πιθανότητα εκτιμάται στο 25%.

Αν και το ενδεχόμενο είναι υπαρκτό, η επικρατέστερη επιστημονική εκτίμηση κάνει λόγο για ένα βαθύ χαμηλό που πιθανότατα δεν θα λάβει τη συγκεκριμένη ακραία μορφή. Καθώς ο καιρός αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, η τελική πορεία, η ένταση και οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο αναμένεται να αποσαφηνιστούν τη Δευτέρα.

Ανάρτηση Καλλιάνου για τον καιρό:

Κακοκαιρία Πρωταπριλιάς: Πιθανό το σενάριο ισχυρών φαινομένων, αβέβαιη ακόμα η τροχιά του χαμηλού

Τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα επιμένουν ότι την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη, με κύρια ημέρα επιδείνωσης την Τετάρτη, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τον Eλλαδικό χώρο.

🔹 Το σύστημα αυτό αναμένεται να συνοδεύεται από:

▪ Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους έντονες.
▪ Αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα.
▪ Θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9–10 μποφόρ.
▪ Χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα.

📊 Τι λένε τα προγνωστικά μοντέλα αυτή τη στιγμή:

Τα αριθμητικά μοντέλα εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του χαμηλού.

👉 Ένα βασικό σενάριο «βλέπει» τα πιο έντονα φαινόμενα σε:

▪ Πελοπόννησο
▪ Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής)
▪ Θεσσαλία
▪ Κεντρική Μακεδονία
▪ Εύβοια και Σποράδες
▪ Νοτιοδυτική Κρήτη

👉 Ένα δεύτερο σενάριο μετατοπίζει τον πυρήνα των φαινομένων προς:

▪ Ανατολικό Αιγαίο
▪ Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο
▪ Πιθανώς και Θεσσαλία

Η τελική θέση και η τροχιά του χαμηλού δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό για τέτοιου είδους δυναμικά συστήματα.

👉 Για τη λεγόμενη “Mετεωρολογική βόμβα”:

Χθες έγινε αναφορά σε πιθανότητα περίπου 25% για μεγάλη πτώση της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού μέσα σε 24 ώρες. Η πιθανότητα αυτή παραμένει χαμηλή αλλά υπαρκτή, και για αυτό αναφέρθηκε ως ενδεχόμενο και όχι ως βεβαιότητα. Έστω όμως και αν τελικά λάβει χώρα, θα είναι ένα φαινόμενο που σαφώς έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, ωστόσο δεν είναι πολύ συχνό. Προφανώς όλα αυτά θα «κλειδώσουν» μεθαύριο Δευτέρα όποτε και θα ενημερωθείτε με απόλυτη λεπτομέρεια. Κατά την προσωπική μου άποψη, το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι ισχυρό αλλά δεν θα εξελιχθεί σε Μετεωρολογική βόμβα, θα υπερτερήσει δηλαδή το σενάριο που έδωσα μεγαλύτερες πιθανότητες.

👉 Γιατί είναι δύσκολη η πρόγνωση:

Ο καιρός είναι ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφοροποιήσεις στη γέννηση και την εξέλιξη του χαμηλού μπορούν να αλλάξουν σημαντικά:

▪ Την τροχιά του
▪ Την ένταση
▪ Τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

📌 Τι κρατάμε ως δεδομένο μέχρι τώρα:

✔ Ένα ισχυρό (βαθύ) βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τη Τρίτη το βράδυ και έπειτα.
✔ Θα μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας και θα αντλεί ενέργεια από τη θάλασσα.
✔ Θα δώσει πιθανότατα έντονα καιρικά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.
✔ Η Τετάρτη φαίνεται ως η πιο κρίσιμη ημέρα.

📊 Η ουσία της έγκαιρης ενημέρωσης:

Η ενημέρωση των πολιτών για μια πιθανή έντονη κακοκαιρία αρκετές ημέρες πριν αποτελεί μέρος της επιστημονικής ευθύνης, ώστε:

▪ Να αρχίσει να υπάρχει υπόνοια για προετοιμασία.
▪ Να ενεργοποιείται σιγά σιγά ο κρατικός μηχανισμός αναμένοντας τις τελικές περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.
▪ Και φυσικά να γίνει ότι καλύτερο για να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις.

📍 Καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά, τα προγνωστικά στοιχεία θα συγκλίνουν και θα μπορούμε να δώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια:

✔ Τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο
✔ Την ένταση των φαινομένων
✔ Τη χρονική εξέλιξη

Η δουλειά του Μετεωρολόγου είναι να ενημερώνει έγκαιρα, να αποτυπώνει την πιθανότητα και να σέβεται την αβεβαιότητα. Δουλειά του ασφαλώς δεν είναι να υπερβάλλει, ούτε να «προβλέπει εκ των υστέρων».

🔹 Συμπέρασμα :

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, την Τετάρτη αναμένουμε μια σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, η ένταση της οποίας θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες.

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα
Ελλάδα 28.03.26 Upd: 18:08

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Τι λέει στο in 28.03.26

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Ανάρτηση 28.03.26

Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί
Ελλάδα 28.03.26

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο αυτοψιών για τους σεισμούς στο Άγιον Όρος – Τι λένε οι ειδικοί

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Άγιον Όρος έγινε αισθητός σε ευρεία περιοχή και συνοδεύτηκε από σειρά μετασεισμικών δονήσεων

Ηλεία: «Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» – Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους
«Στο παιχνίδι...» 28.03.26

«Το δάγκωσαν τα ξαδέλφια του» - Τι ισχυρίζεται η μητέρα του κακοποιημένου βρέφους στην Ηλεία

Έγκυος χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα του 10 μηνών βρέφους από την Ηλεία που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με δαγκωματιές, κατάγματα και εγκαύματα που παραπέμπουν σε κακοποίηση

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία - Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου στα Ιωάννινα

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός στο αμάξι του

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν
Μπάσκετ 28.03.26

Euroleague: MVP της 34ης αγωνιστικής o Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν οδήγησε την Παρτιζάν στη νίκη επί της Βαλένθια, με τη σπουδαία εμφάνισή του να του χαρίζει τον τίτλο του MVP της 34ης αγωνιστικής της Euroleague.

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα
Ελλάδα 28.03.26 Upd: 18:08

Δύο νεκροί από το τροχαίο στην Εγνατία Οδό – Πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου μισό χιλιόμετρο πριν τον κόμβο της Δωδώνης στην Εγνατία Οδό - Αρχικά συγκρούστηκε ΙΧ με νταλίκα και ακολούθησε παράσυρση πεζού και νέα σύγκρουση από δεύτερο ΙΧ

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα
Τι λέει στο in 28.03.26

Για πρώτη φορά ο 55χρονος οδηγός του τροχαίου στην Παλλήνη εξηγεί πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 55χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, με την μέτρηση να καταγράφει 0,90mg/l, δηλαδή περίπου 4 φορές παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.03.26

Πρώην NBAers αποθεώνουν τον γιο του Στογιάκοβιτς (vids)

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς τρελαίνει… κόσμο στο NCAA με τις επιδόσεις του και πρώην σταρ του NBA τον αποθεώνουν – Τα δεδομένα για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί με την Εθνική Σερβίας ή με την Ελλάδα

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παπανδρέου: Το κράτος δικαίου είναι έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης

Ο κ. Παπανδρέου κατέθεσε με την ομιλία του «πρόταση δημοκρατικής, ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης της χώρας», «πλαίσιο για διάλογο για μια παράταξη μεγάλη ενωτική και νικηφόρα», όπως είπε.

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης
Κόσμος 28.03.26

Τραμπ: «Να ανοίξουν τα Στενά του… Τραμπ» – Η αμφιλεγόμενη ατάκα για τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω ενεργειακής κρίσης

«Το Ιράν πρέπει να «ανοίξει τα Στενά του Τραμπ, εννοώ, του Ορμούζ», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στο Future Investment Initiative στο Μαϊάμι, προκαλώντας γέλια από το κοινό.

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση μετά τις εκλογές ώστε να οδηγηθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος με τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην χθεσινή ομιλίας του, όπου απέκλεισε κάθε πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες
Πόλο 28.03.26

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 21-12: Εύκολο απόγευμα και 20/20 για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 21-12 της Βουλιαγμένης και συνεχίζει την ασταμάτητη πορεία του, έχοντας πλέον 20 νίκες σε 20 αγώνες και όντας μόνος πρώτος στη βαθμολογία – Κλείδωσε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play offs

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διασφαλίσει «την προγραμματική και πολιτική του αυτονομία», κάτι που, όπως είπε, πρέπει να συνοδεύεται από «ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων»

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη
Διπλωματία 28.03.26

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τέμπη: Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη – «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»
Ανάρτηση 28.03.26

Αντίθετος ο Πλακιάς στο ενδεχόμενο αλλαγής αίθουσας για τη δίκη - «Όποιος το κάνει θα με βρει απέναντι»

«Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα και θα τελειώσει πάλι εκεί - Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται εκεί που θα δικάζουν τους ενόχους», λέει ο Νίκος Πλακιάς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

