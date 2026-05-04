Απίστευτες εικόνες αντίκρισαν χθες Κυριακή όσοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

Ο έλεγχος των διαβατηρίων σύμφωνα με το νέο σύστημα δημιούργησε τεράστιες ουρές και απίστευτη ταλαιπωρία για τους επισκέπτες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα φωτογραφίες σας αυτή να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αρνητικά σχόλια, στην αρχή μίας σεζόν που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και ανησυχία για την πορεία της λόγω των διεθνών εξελίξεων.

«…είναι πραγματικά ντροπή»

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει σε σχόλιό του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Σπανός:

«Αυτό που γίνεται πάλι στο αεροδρόμιο με τις ουρές των τουριστών να περιμένουν στην πίστα, όρθιοι για να περάσουν τον έλεγχο των διαβατηρίων είναι πραγματικά ντροπή. Η φωτογραφία της ημέρας είναι από αυτό το χάλι. Α και πριν βγουν οι γνωστοί να πουν ότι τέτοιες εικόνες δεν πρέπει να τις δείχνουμε να τους πληροφορήσουμε ότι ήδη κάνουν τον γύρο του διαδικτύου» ανέφερε αρχικά, σύμφωνα με πληροφορίες από την rodiaki.

Και συμπλήρωσε: «Και πέρσι τα ίδια είχαμε, φέτος με τις νέες διατάξεις και το ευρωπαϊκό σύστημα, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού το χάλι είναι μεγαλύτερο. Τα ίδια είχαμε και στο λιμάνι με τους επισκέπτες να περιμένουμε όρθιοι. Ωραίες εικόνες… Την ίδια στιγμή που χρειαζόμαστε την κάθε άφιξη και θα πρέπει να είναι όλα άψογα εμείς περί άλλων τυρβάζουμε».

