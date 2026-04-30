30.04.2026 | 15:25
Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον - Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί
Επίσημη ένταξη της Νισύρου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 30 Απριλίου 2026, 15:20

Επίσημη ένταξη της Νισύρου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO

Η απονομή του τίτλου “Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO” στη Νίσυρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης τελετής στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι.

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Ο Δήμος Νισύρου ανακοίνωσε την επίσημη ένταξη της Νισύρου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, μια εξέλιξη υψίστης σημασίας για το νησί, που αναγνωρίζει διεθνώς τη μοναδική γεωλογική, φυσική και πολιτιστική του αξία, όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος.

Η απονομή του τίτλου «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO» στη Νίσυρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης τελετής στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, την Δευτέρα 27 Απριλίου, παρουσία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου και του δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίου, οι οποίοι παρέλαβαν το πιστοποιητικό απονομής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το νησί.

Στο πλευρό του Δημάρχου, στην αίθουσα της UNESCO, βρέθηκαν επίσης η επιστημονική υπεύθυνη του Γεωπάρκου της Νισύρου καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Εύη Νομικού και ο Διευθυντής του Γεωπάρκου Νισύρου, κ. Βαγγέλης Τασούλας, Η παρουσία τους υπογράμμισε την συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικής ομάδας και εθνικών θεσμών.

Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε η σύντομη αλλά ουσιαστική παρέμβαση της επιστημονικής υπεύθυνης του Γεωπάρκου Νισύρου, η οποία σε ομιλία διάρκειας δύο λεπτών ανέδειξε τη γεωλογική μοναδικότητα του νησιού, τη σημασία της επιστημονικής έρευνας και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ομιλία της περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
«Σήμερα, η καρδιά του Αιγαίου χτυπά εδώ, στο Παρίσι. Το Γεωπάρκο Νισύρου, με συνολική έκταση 481 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντάσσεται επίσημα στη σημαντική οικογένεια των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Η Νίσυρος αποτελεί ένα εξαιρετικό χερσαίο και θαλάσσιο τοπίο, ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό που διαμορφώθηκε μέσα από έξι ηφαιστειακούς κύκλους τα τελευταία 160.000 χρόνια. Αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από ηφαιστειακά πετρώματα, κυριαρχείται από τη μεγαλοπρεπή καλδέρα της και ένα ενεργό υδροθερμικό πεδίο που κυριολεκτικά “αναπνέει”. Με καταγεγραμμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα έως και τα τέλη του 19ου αιώνα και πλούσιες θερμές πηγές, αποτελεί ένα ζωντανό, δυναμικό εργαστήριο της Γης. Η Νίσυρος αποτελεί ένα ζωντανό γεωλογικό εργαστήριο, όπου η επιστήμη συναντά την καθημερινότητα των κατοίκων, δημιουργώντας ένα πρότυπο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Η Νίσυρος αποτελεί ένα εξαιρετικό χερσαίο και θαλάσσιο τοπίο, ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό που διαμορφώθηκε μέσα από έξι ηφαιστειακούς κύκλους τα τελευταία 160.000 χρόνια. Αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από ηφαιστειακά πετρώματα, κυριαρχείται από τη μεγαλοπρεπή καλδέρα της και ένα ενεργό υδροθερμικό πεδίο που κυριολεκτικά "αναπνέει". Με καταγεγραμμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα έως και τα τέλη του 19ου αιώνα και πλούσιες θερμές πηγές, αποτελεί ένα ζωντανό, δυναμικό εργαστήριο της Γης.

Μέσα από 24 γεωτόπους και 10 γεωδιαδρομές, αναδεικνύεται ένας τόπος όπου η γεωλογία συναντά τη ζωή. Δύο περιοχές Natura 2000 καλύπτουν το σύνολο του νησιού, προστατεύοντας 450 είδη φυτών και 85 είδη ζώων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της φύσης. Ωστόσο, η Νίσυρος δεν είναι μόνο λάβα και τέφρα· είναι οι άνθρωποί της και η ιστορία τους. Από τα αρχαία τείχη του Παλαιόκαστρο Νισύρου έως τη Μονή Παναγίας Σπηλιανής, η αρχιτεκτονική του νησιού αντανακλά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Δωδεκανήσων».

Δήμαρχος Νισύρου: Ημέρα ορόσημο

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος παρέλαβε το επίσημο πιστοποιητικό ένταξης. Σε δήλωσή του, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τη Νίσυρο. Η ένταξή μας στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO δεν είναι μόνο μια τιμητική διάκριση, αλλά και μια ευθύνη. Μια ευθύνη να προστατεύσουμε, να αναδείξουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές τον μοναδικό φυσικό και γεωλογικό μας πλούτο.

Το ηφαιστειακό τοπίο της Νισύρου, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελούν πλέον μέρος μιας παγκόσμιας οικογένειας περιοχών με εξαιρετική αξία.
Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας, συνεργασίας της Δημοτικής αρχής με επιστημονικές ομάδες και τοπικούς φορείς, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της Νισύρου ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και γεωτουρισμού.

Η ένταξη στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφεια του νησιού, να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού ενδιαφέροντος και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, με σεβασμό πάντα στο φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Ο Δήμος Νισύρου δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια το έργο της προστασίας και ανάδειξης του γεωπάρκου, επενδύοντας σε δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η Νίσυρος ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, ως διεθνώς αναγνωρισμένος γεωλογικός προορισμός, φέρνοντας το νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος».

«Η Ελλάδα εγγράφει σήμερα το δέκατο, στη σειρά, Γεωπάρκο της»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε τα εξής: «Με την επιτυχή ένταξη της Νισύρου στο ειδικό αυτό Δίκτυο της UNESCO, η Ελλάδα εγγράφει σήμερα το δέκατο, στη σειρά, Γεωπάρκο της στην ειδική αυτή κατηγορία των παγκοσμίως σημαντικότερων περιοχών ξεχωριστού φυσικού κάλλους και ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών. Η Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα η Νίσυρος, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περηφάνεια και χαρά.

Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουν να αισθάνονται και ευθύνη για την προστασία και την -με βιώσιμο τρόπο- αξιοποίηση, με σφραγίδα UNESCO πια, αυτού του μοναδικού κομματιού της πατρίδας μας», πρόσθεσε ο Γ. Κουμουτσάκος και τόνισε ότι «με εγγεγραμμένα 10 Γεωπάρκα, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα περισσότερα Γεωπάρκα ενταγμένα στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και εάν συνεκτιμήσει κανείς την αναλογία γεωπάρκων UNESCO και εδαφικής έκτασης. Η σκληρή και σοβαρή δουλειά επιβραβεύονται. Συγχαρητήρια στους κατοίκους και την Δημοτική Αρχή του νησιού για τη σημαντική αυτή επιτυχία».

ΕΚΤ: Παραμένει σε αναμονή – Αμετάβλητα τα επιτόκια

ΕΚΤ: Παραμένει σε αναμονή – Αμετάβλητα τα επιτόκια

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι
Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας ψάρι - «Η εκπαίδευση διαρκεί 10 λεπτά και σώζει ζωές»

Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Ναταλία Κάππα
Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Νέα δεδομένα 30.04.26

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Κάν’το όπως η Μέριλ Στριπ – Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό
Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία - Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέπτυξε την πρόταση για το τραπεζικό σύστημα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, κατά τη συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη: Η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης

«Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι 'κουκούλες' από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους 'κολλητούς' σας», είπε απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πολιτική Προστασία: Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Σε ισχύ από σήμερα ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Ο χάρτης εκδίδεται με κύριο στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, προς ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο
Φερούτσο Λαμποργκίνι – Ο αγρότης με το μεγάλο όνειρο που δημιούργησε το πρώτο supercar στον κόσμο

Ο πρωτότοκος γιος οικογένειας αγροτών είχε από μικρός πάθος με τους κινητήρες. Από μηχανικός του στρατού έγινε βιομήχανος τρακτέρ. Πείσμωσε όταν ο Φεράρι τον υποτίμησε και έφτιαξε αυτοκίνητα που αγγίζουν την τελειότητα.

Εργατικό ατύχημα στο Superstar II: Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων
Σε κρίσιμη κατάσταση 41χρονος λοστρόμος που έπεσε από ύψος έξι μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών σε πλοίο

Ο τραυματίας ναυτικός υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση στο Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόννησο - Ανακοινώσεις από το Λιμενικό και τη Seajets για το εργατικό ατύχημα

Ηλεία: Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε με το πατίνι
«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13;» - Σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι

Η οικογένεια του 13χρονου που σκοτώθηκε με το πατίνι θρηνεί και σημείωσε ότι δεν ζητάει ευθύνες από τον οδηγό του αυτοκινήτου και την οικογένειά του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

