Ο Δήμος Νισύρου ανακοίνωσε την επίσημη ένταξη της Νισύρου στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, μια εξέλιξη υψίστης σημασίας για το νησί, που αναγνωρίζει διεθνώς τη μοναδική γεωλογική, φυσική και πολιτιστική του αξία, όπως επισημαίνει σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος.

Η απονομή του τίτλου «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO» στη Νίσυρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης τελετής στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, την Δευτέρα 27 Απριλίου, παρουσία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην UNESCO, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου και του δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίου, οι οποίοι παρέλαβαν το πιστοποιητικό απονομής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το νησί.

Στο πλευρό του Δημάρχου, στην αίθουσα της UNESCO, βρέθηκαν επίσης η επιστημονική υπεύθυνη του Γεωπάρκου της Νισύρου καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Εύη Νομικού και ο Διευθυντής του Γεωπάρκου Νισύρου, κ. Βαγγέλης Τασούλας, Η παρουσία τους υπογράμμισε την συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικής ομάδας και εθνικών θεσμών.

Ιδιαίτερη στιγμή της τελετής αποτέλεσε η σύντομη αλλά ουσιαστική παρέμβαση της επιστημονικής υπεύθυνης του Γεωπάρκου Νισύρου, η οποία σε ομιλία διάρκειας δύο λεπτών ανέδειξε τη γεωλογική μοναδικότητα του νησιού, τη σημασία της επιστημονικής έρευνας και τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ομιλία της περιλάμβανε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Σήμερα, η καρδιά του Αιγαίου χτυπά εδώ, στο Παρίσι. Το Γεωπάρκο Νισύρου, με συνολική έκταση 481 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εντάσσεται επίσημα στη σημαντική οικογένεια των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Η Νίσυρος αποτελεί ένα εξαιρετικό χερσαίο και θαλάσσιο τοπίο, ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό που διαμορφώθηκε μέσα από έξι ηφαιστειακούς κύκλους τα τελευταία 160.000 χρόνια. Αποτελούμενη εξ ολοκλήρου από ηφαιστειακά πετρώματα, κυριαρχείται από τη μεγαλοπρεπή καλδέρα της και ένα ενεργό υδροθερμικό πεδίο που κυριολεκτικά “αναπνέει”. Με καταγεγραμμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα έως και τα τέλη του 19ου αιώνα και πλούσιες θερμές πηγές, αποτελεί ένα ζωντανό, δυναμικό εργαστήριο της Γης. Η Νίσυρος αποτελεί ένα ζωντανό γεωλογικό εργαστήριο, όπου η επιστήμη συναντά την καθημερινότητα των κατοίκων, δημιουργώντας ένα πρότυπο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.

Μέσα από 24 γεωτόπους και 10 γεωδιαδρομές, αναδεικνύεται ένας τόπος όπου η γεωλογία συναντά τη ζωή. Δύο περιοχές Natura 2000 καλύπτουν το σύνολο του νησιού, προστατεύοντας 450 είδη φυτών και 85 είδη ζώων, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της φύσης. Ωστόσο, η Νίσυρος δεν είναι μόνο λάβα και τέφρα· είναι οι άνθρωποί της και η ιστορία τους. Από τα αρχαία τείχη του Παλαιόκαστρο Νισύρου έως τη Μονή Παναγίας Σπηλιανής, η αρχιτεκτονική του νησιού αντανακλά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Δωδεκανήσων».

Δήμαρχος Νισύρου: Ημέρα ορόσημο

Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος παρέλαβε το επίσημο πιστοποιητικό ένταξης. Σε δήλωσή του, τόνισε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για τη Νίσυρο. Η ένταξή μας στα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO δεν είναι μόνο μια τιμητική διάκριση, αλλά και μια ευθύνη. Μια ευθύνη να προστατεύσουμε, να αναδείξουμε και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές τον μοναδικό φυσικό και γεωλογικό μας πλούτο.

Το ηφαιστειακό τοπίο της Νισύρου, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελούν πλέον μέρος μιας παγκόσμιας οικογένειας περιοχών με εξαιρετική αξία.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μακρόχρονης προσπάθειας, συνεργασίας της Δημοτικής αρχής με επιστημονικές ομάδες και τοπικούς φορείς, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της Νισύρου ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και γεωτουρισμού.

Η ένταξη στο Δίκτυο Παγκόσμιων Γεωπάρκων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφεια του νησιού, να προσελκύσει επισκέπτες υψηλού ενδιαφέροντος και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, με σεβασμό πάντα στο φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Ο Δήμος Νισύρου δεσμεύεται να συνεχίσει με συνέπεια το έργο της προστασίας και ανάδειξης του γεωπάρκου, επενδύοντας σε δράσεις εκπαίδευσης, έρευνας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η Νίσυρος ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, ως διεθνώς αναγνωρισμένος γεωλογικός προορισμός, φέρνοντας το νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος».

«Η Ελλάδα εγγράφει σήμερα το δέκατο, στη σειρά, Γεωπάρκο της»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, δήλωσε τα εξής: «Με την επιτυχή ένταξη της Νισύρου στο ειδικό αυτό Δίκτυο της UNESCO, η Ελλάδα εγγράφει σήμερα το δέκατο, στη σειρά, Γεωπάρκο της στην ειδική αυτή κατηγορία των παγκοσμίως σημαντικότερων περιοχών ξεχωριστού φυσικού κάλλους και ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών. Η Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα η Νίσυρος, έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περηφάνεια και χαρά.

Ταυτόχρονα, όμως, οφείλουν να αισθάνονται και ευθύνη για την προστασία και την -με βιώσιμο τρόπο- αξιοποίηση, με σφραγίδα UNESCO πια, αυτού του μοναδικού κομματιού της πατρίδας μας», πρόσθεσε ο Γ. Κουμουτσάκος και τόνισε ότι «με εγγεγραμμένα 10 Γεωπάρκα, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών με τα περισσότερα Γεωπάρκα ενταγμένα στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και εάν συνεκτιμήσει κανείς την αναλογία γεωπάρκων UNESCO και εδαφικής έκτασης. Η σκληρή και σοβαρή δουλειά επιβραβεύονται. Συγχαρητήρια στους κατοίκους και την Δημοτική Αρχή του νησιού για τη σημαντική αυτή επιτυχία».