Μαρόκο: Το Ραμπάτ Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου UNESCO 2026

Το Μαρόκο ετοιμάζεται να ζήσει μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, συνδυάζοντας την επίσημη έναρξη του προγράμματος «Ραμπάτ – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2026» στις 24 Απριλίου, μια διοργάνωση υπό την αιγίδα του βασιλιά της χώρας Μοχάμεντ ΣΤ’, με μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιβλίου στην Αφρική, την 31η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και Εκδόσεων (SIEL), η οποία θα διαρκέσει 1-10 Μαΐου 2026.

Η πρωτεύουσα του Μαρόκου δικαιώνει, έτσι, τη φήμη της ως πολιτιστικό σταυροδρόμι και παγκόσμιος κόμβος για τον πολιτισμό και τη βιομηχανία της γνώσης, ενώ ο τίτλος της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δράσης της UNESCO, έρχεται ως επιστέγασμα της χιλιόχρονης ιστορίας της, της σταθερής της δέσμευσης στον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και της δυναμικής της στον τομέα του βιβλίου. Με πάνω από 54 εκδοτικούς οίκους και έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό βιβλιοπωλείων, μπορούμε να πούμε ότι το Μαρόκο είναι σήμερα κινητήρια δύναμη για τον εκδημοκρατισμό της γνώσης.

Ορόσημο για τη μεγάλη αυτή γιορτή του βιβλίου αποτελεί και η SIEL, μια εμβληματική εκδήλωση του Υπουργείου Νεολαίας, Πολιτισμού και Επικοινωνίας, και μαζί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις βιβλίου στην αφρικανική ήπειρο. Σε συνεργασία με τους μαροκινούς εταίρους του και τους φορείς της UNESCO, το αρμόδιο υπουργείο συντονίζει ένα ολοκληρωμένο ετήσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 342 δραστηριότητες, οι οποίες διαρθρώνονται γύρω από 12 θεματικές ενότητες.

Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να οδηγήσουν το βιβλίο πέρα ​​από το παραδοσιακό τους περιβάλλον, φέρνοντάς το κοντά σε ανθρώπους που βρίσκονται σε νοσοκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης, σε ορφανοτροφεία, στις πλατείες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στην καρδιά αυτής της δράσης, η 31η έκθεση SIEL συνιστά μια τεράστια πολιτιστική προσφορά στους πολίτες, με τη συμμετοχή 890 εκθετών (320 άμεσων και 570 έμμεσων) από 60 χώρες, και περισσότερους από 130.000 τίτλους. Τιμώμενη χώρα θα είναι η Γαλλία, ενώ ιδιαίτερος φόρος τιμής θα αποδοθεί και στον πολύ σημαντικό μαροκινό εξερευνητή του 14ου αιώνα, Ιμπν Μπατούτα, θέτοντας την ταξιδιωτική λογοτεχνία στο επίκεντρο της συζήτησης.

Πλούσια και η πολιτιστική ατζέντα της έκθεσης SIEL, με περισσότερες από 204 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 720 στοχαστών και δημιουργών, οι οποίοι θα προσεγγίσουν σύγχρονα ζητήματα της ανάγνωσης, καθώς και καινοτομίες στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.