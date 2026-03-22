Γκεγιέ: «Επιστρέφω τα μετάλλια στο Μαρόκο, αλλά υπό προϋποθέσεις…»

Ο μέσος της Σενεγάλης, Ιντρίσα Γκεγιέ, ενώ αναγνωρίζει τη χώρας του ως πρωταθλήτριας Αφρικής, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «επιστρέψει τα μετάλλια» στο Μαρόκο, στο οποίο απονεμήθηκε ο τίτλος στα χαρτιά από την CAF.

«Προσωπικά δεσμεύομαι να συγκεντρώσω τα μετάλλια και ίσως να τα επιστρέψω στο Μαρόκο, αν αυτό μπορεί να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Γκεγιέ στο Canal+ μετά τη νίκη της ομάδας του, της Έβερτον, με 3-0 επί της Τσέλσι στην αγγλική Premier League.

Όσα είπε ο Γκεγιέ

«Είναι απλώς γελοίο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας κερδίζεται εντός γηπέδου. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εντός γηπέδου, κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα. Μας αξίζει να είμαστε πρωταθλητές Αφρικής, είμαστε πρωταθλητές Αφρικής, για εμάς! Οι τίτλοι κερδίζονται εντός γηπέδου, όχι στα γραφεία», πρόσθεσε ο παίκτης που ήταν αρχηγός της Σενεγάλης στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στη θέση του τιμωρημένου Καλιντού Κουλιμπαλί.

Δύο μήνες μετά τον τελικό, όπου η Σενεγάλη κέρδισε με σκορ 1-0 στην παράταση το Μαρόκο, η επιτροπή εφέσεων της συνομοσπονδίας αφρικανικού ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε την Τρίτη (17/3) ότι η Σενεγάλη «έχασε τον τελικό» και ότι «το αποτέλεσμα επικυρώθηκε με σκορ 3-0» υπέρ του Μαρόκου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης (FSF) αποφάσισε στη συνέχεια να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο με έδρα τη Λωζάνη.

«Αν ήταν στο χέρι μου, θα έλεγα στην ομοσπονδία να μην ασκήσει έφεση», δήλωσε ο Γκεγιέ.