Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
18.03.2026 | 08:40
Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί - Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Ποδόσφαιρο 18 Μαρτίου 2026, 09:23

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)

Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τους δρόμους στο Μαρόκο μετά την ιστορική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να αφαιρέσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 από τη Σενεγάλη.

Η εθνική ομάδα της Σενεγάλης είχε κατακτήσει το τρόπαιο στις 18 Ιανουαρίου, επικρατώντας στον τελικό με 1-0. Η Πειθαρχική Επιτροπή είχε αρχικά επικυρώσει το αποτέλεσμα του αγώνα, επιβάλλοντας παράλληλα χρηματικές κυρώσεις στη Σενεγάλη.

Ωστόσο, η Επιτροπή Εφέσεων αποφάσισε τελικά να αφαιρέσει τον τίτλο, κατακυρώνοντας το παιχνίδι υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0.

Βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο Μαρόκο

Έτσι, το Μαρόκο στέφθηκε πρωταθλητής Αφρικής και χιλιάδες Μαροκινοί φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη συγκεκριμένη ιστορική απόφαση της CAF. Πολλοί εξ αυτών συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της Καζαμπλάνκα και της Ραμπάτ, γιορτάζοντας την κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη φορά στην ιστορία της εθνικής ομάδας, μετά το 1976.

«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)

Euroleague 18.03.26

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!

H Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαιρου (CAF) έκανε δεκτή την έφεση του Μαρόκου για τον τελικό και την αποχώρηση της Σενεγάλης πριν το χαμένο πέναλτι του Ντιας – Ακύρωσε την Σενεγάλη και το αποτέλεσμα δίνοντας το τρόπαιο στο Μαρόκο.

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Πρόκριση με «υπογραφή» Βινίσιους (vid)

Η Ρεάλ πέρασε στους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να «ιδρώσει» στο Μάντσεστερ καθώς από το 20΄ με το πέναλτι του Βινίσιους προηγήθηκε με τον Μπερνάντο Σίλβα να αποβάλλεται. Και στο 93΄ο Βραζιλιάνος έδωσε και τη νίκη (1-2)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3: Πανηγυρική πρόκριση στους «8» για τους Παριζιάνους (vid)

Δύο γρήγορα γκολ (6' και 15′) στο επαναληπτικό του Λονδίνου «κλείδωσαν» από νωρίς την πρόκριση στους «8» του Champions League για την Παρί η οποία νίκησε τηνΤσέλσι και στο δεύτερο παιχνίδι (3-0).

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0: Έζε και Ράις έδωσαν την πρόκριση στους «κανονιέρηδες» (vids)

Η Άρσεναλ πέρασε στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ και οι Λονδρέζοι θ' αντιμετωπίσουν στους «οκτώ» την Σπόρτινγκ Λισαβώνας

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές: Εάν υπουργός άλλης κυβέρνησης έκανε τη δήλωση του Γεωργιάδη θα είχε παραιτηθεί

Η δημόσια συζήτηση για τις υποκλοπές ελέγχεται από τη ΝΔ, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί «αδιάφορου» θέματος - Τι είπε για τον πόλεμο και τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
ΟΕΝΓΕ 18.03.26

Σε εξέλιξη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας

«Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας
Κόσμος 18.03.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο αρνείται ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανατρέψουν τον πρόεδρο της Κούβας

Η New York Times υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έθεσε σε Κουβανούς διαπραγματευτές ως όρο την απομάκρυνση του προέδρου Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία
Στον φούρνο 18.03.26

Οι υποψίες επιβεβαιώνονται – Η κλιματική αλλαγή επιταχύνθηκε κατά σχεδόν 2 φορές σε μια δεκαετία

Οι ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ετών δεν εξηγούνται από τις φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται και φέρνει πιο κοντά την υπέρβαση του συμφωνημένου στόχου.

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη
Ελλάδα 18.03.26

Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων στη Μυτιλήνη

Οι πρατηριούχοι της Μυτιλήνης κλείνουν τα πρατήριά τους «έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας» και «καταγγέλλοντας την επιβολή ενός παράλογου και εσφαλμένα υπολογισμένου πλαφόν αποκλειστικά στην κερδοφορία των πρατηρίων καυσίμων»

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας
Ελλάδα 18.03.26

Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η απεργία των ταξί – Συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας

Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με τη συμμετοχή και απεργών από σωματεία ταξί της περιφέρειας.

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα
Ελλάδα 18.03.26

Ο αφθώδης πυρετός στη Λέσβο πυρπολεί το φετινό Πάσχα

Στη Λέσβο η οποία βρίσκεται σε καθεστώς lockdown μεταβαίνει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας- To έκτακτο σχέδιο για την ευλογιά λόγω Πάσχα και η γριφώδης εξίσωση των διαθέσιμων αμνοεριφίων- Από ποιές χώρες θα εισάγουμε - Ειδικοί, κτηνοτρόφοι και ο υφυπουργός μιλούν στο in

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Άρχισε το τελικό ξεκαθάρισμα στην Αριστερά πριν το κόμμα Τσίπρα – Nέες οδύνες στη Νέα Αριστερά, ρήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Εσωτερικός διχασμός και στα δυο κόμματα πριν το κόμμα Τσίπρα, ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων, τελεσίγραφα και διορίες στην Κουμουνδούρου.

Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό
19η μέρα πολέμου 18.03.26 Upd: 09:27

Το μεσημέρι η κηδεία του Λαριτζανί στο Ιράν – Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό

Το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του Λαριτζανί και ορκίστηκε εκδίκηση - Αντίποινα στο Τελ Αβίβ με δύο νεκρούς - Φονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό με 6 νεκρούς - Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν ιρανικές εγκαταστάσεις στα Στενά του Ορμούζ  - Όλες οι εξελίξεις στο in

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024
Κόσμος 18.03.26

Αποκαρδιωτικά στοιχεία για την παιδική θνησιμότητα – 4,9 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών πέθαναν το 2024

Στην πλειονότητά τους οι θάνατοι «θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», χάρη σε καθιερωμένες και φθηνές ιατρικές πρακτικές και επεμβάσεις αν υπήρχε «πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας»

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»
Κόσμος 18.03.26

Καμπανάκι από τον ΥΠΕΞ του Ιράν: «Το κύμα των παγκόσμιων επιπτώσεων μόλις ξεκίνησε και θα τους πλήξει όλους»

«Ολοένα περισσότερες φωνές - συμπεριλαμβανομένων αυτών ευρωπαίων και αμερικανών αξιωματούχων - λένε δυνατά ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν είναι άδικος» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας
Stories 18.03.26

Πώς οι λόγιοι της Αλεξάνδρειας προσπαθούσαν να χαρτογραφήσουν τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας

Στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι αρχαίοι λόγιοι προσπαθούσαν να εντοπίσουν στον πραγματικό χάρτη τους τόπους των μυθικών ταξιδιών του Οδυσσέα και των Αργοναυτών

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

