«Ξεχύθηκαν» στους δρόμους στο Μαρόκο – Οπαδοί βγήκαν για να πανηγυρίσουν το Κόπα Άφρικα (vids)
Οι δρόμοι σε όλο το Μαρόκο γέμισαν από χιλιάδες φιλάθλους που πανηγύρισαν έξαλλα την ιστορική απόφαση της CAF, στήνοντας ένα ατελείωτο πάρτι σε Καζαμπλάνκα και Ραμπάτ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν τους δρόμους στο Μαρόκο μετά την ιστορική απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) να αφαιρέσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 από τη Σενεγάλη.
Η εθνική ομάδα της Σενεγάλης είχε κατακτήσει το τρόπαιο στις 18 Ιανουαρίου, επικρατώντας στον τελικό με 1-0. Η Πειθαρχική Επιτροπή είχε αρχικά επικυρώσει το αποτέλεσμα του αγώνα, επιβάλλοντας παράλληλα χρηματικές κυρώσεις στη Σενεγάλη.
Ωστόσο, η Επιτροπή Εφέσεων αποφάσισε τελικά να αφαιρέσει τον τίτλο, κατακυρώνοντας το παιχνίδι υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0.
Βίντεο από τους πανηγυρισμούς στο Μαρόκο
Έτσι, το Μαρόκο στέφθηκε πρωταθλητής Αφρικής και χιλιάδες Μαροκινοί φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη συγκεκριμένη ιστορική απόφαση της CAF. Πολλοί εξ αυτών συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της Καζαμπλάνκα και της Ραμπάτ, γιορτάζοντας την κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη φορά στην ιστορία της εθνικής ομάδας, μετά το 1976.
فرحة عارمة بعين الذئاب بعد قرار الكاف باعتبار «الأسود» ابطالا لإفريقيا 🇲🇦🎉 pic.twitter.com/JfzJ5zJ2U8
— Le360 Sport (@Le360sport) March 17, 2026
