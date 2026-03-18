Ανατροπή-σοκ στο Κόπα Άφρικα: Το τρόπαιο στο Μαρόκο στα… χαρτιά!

Τι κι αν η Σενεγάλη νίκησε στον αγωνιστικό χώρο, στον τελικό του Κόπα Άφρικα που διεξήχθη τον περασμένο Ιανουάριο; Η αναμέτρηση, η οποία σημαδεύτηκε από την απόφαση των Σενεγαλέζων παικτών να αποχωρήσουν από το γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το πέναλτι που κέρδισαν οι διοργανωτές, έφερε τα πάνω κάτω.

Μετά την προσφυγή της Μαροκινής Ομοσπονδίας, η CAF αποφάσισε την κατακύρωση του αγώνα υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3–0, κρίνοντας πως η στάση της Σενεγάλης συνιστά λόγο για να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, καθώς… έκλεψε και προκάλεσε ανατροπή του τελικού αποτελέσματος με «δόλιο τρόπο»!

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της CAF, εκτός από τον τίτλο που αφαιρείται από τη Σενεγάλη και γίνεται… δώρο στο Μαρόκο, η απόφαση περιλαμβάνει και μια σειρά από πειθαρχικές ποινές και πρόστιμα που αφορούν τόσο παίκτες όσο και τη συμπεριφορά των διοργανωτών (ball boys, χρήση λέιζερ).

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ CAF

«Η Επιτροπή Εφέσεων της CAF αποφάσισε σήμερα ότι, κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης κηρύσσεται ηττημένη λόγω υπαίτιας αποχώρησης από τον Τελικό Αγώνα του TotalEnergies CAF AFCON «Μαρόκο 2025″. Το αποτέλεσμα του αγώνα καταγράφεται ως 3–0 υπέρ της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Επί της έφεσης που κατέθεσε η FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84, η Επιτροπή Εφέσεων εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις:

• Η έφεση που ασκήθηκε από τη Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) κρίνεται παραδεκτή ως προς τη μορφή της και γίνεται δεκτή στην ουσία της.

• Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.

• Η Επιτροπή Εφέσεων διαπιστώνει ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του AFCON.

• Η ένσταση της FRMF γίνεται δεκτή.

• Δηλώνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των Κανονισμών.

• Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 84, η ομάδα της Σενεγάλης κηρύσσεται ηττημένη στον αγώνα, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3–0 υπέρ της FRMF.

• Όλα τα λοιπά αιτήματα απορρίπτονται.»

Σχετικά με τις λοιπές πειθαρχικές υποθέσεις:

• Ισμαέλ Σαϊμπάρι: Η έφεση σχετικά με τον ποδοσφαιριστή του Μαρόκου (No. 11) γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται η ανάρμοστη συμπεριφορά του (παράβαση άρθρων 82 και 83(1)), αλλά η ποινή τροποποιείται σε δύο (2) αγωνιστικές, εκ των οποίων η μία με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 USD ακυρώνεται.

• Περιστατικό με τα Ball Boys: Η έφεση γίνεται εν μέρει δεκτή. Το Μαρόκο κρίνεται υπεύθυνο για τη συμπεριφορά τους, αλλά το πρόστιμο μειώνεται στις 50.000 USD.

• Παρέμβαση στο VAR: Η έφεση απορρίπτεται. Επιβεβαιώνεται το πρόστιμο των 100.000 USD στην FRMF για παρεμβολή στην περιοχή ελέγχου του VAR (OFR).

• Χρήση Λέιζερ: Η έφεση γίνεται εν μέρει δεκτή. Το πρόστιμο μειώνεται στις 10.000 USD.