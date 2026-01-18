Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Χαμός στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με το Μαρόκο να κερδίζει πέναλτι στο 90+7’ και τους ποδοσφαιριστές με το τεχνικό τιμ της Σενεγάλης να φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία του Κονγκολέζου Ζαν-Ζακ Νταλά.

Οι Μαροκινοί ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ντιούφ πάνω στον Ντίας, σε μια φάση που ο διαιτητής έδειξε αρχικά να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μετά από επέμβαση του VARίστα, όμως, ο ρέφερι είδε τη φάση στο βίντεο και στη συνέχεια επέστρεψε, δείχνοντας πέναλτι.

Η απόφαση του Ζαν-Ζακ Νταλά, ο οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ακυρώσει πέναλτι της Σενεγάλης για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι, προκάλεσε την οργή των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού τιμ της Σενεγάλης, με τον προπονητή των «Λεόντων της Τερανγκά», Παπέ Μπούνα Τιαό, να κάνει αμέσως στους παίκτες του νόημα να φύγουν για τα αποδυτήρια.

Δείτε το βίντεο:

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: THE SENEGAL MANAGER IS TELLING HIS PLAYERS TO STOP PLAYING THE FINAL! HE IS LEADING HIS PLAYERS INSIDE THE TUNNEL! pic.twitter.com/xvP5kukeUm — الدوري الإنجليزي الممتاز (@alhjaj_abw10188) January 18, 2026

Επικράτησε για λίγα λεπτά ένταση στον αγωνιστικό χώρο, με τον Παπέ Μπούνα Τιαό να επιμένει στην απόφασή του για αποχώρηση από το παιχνίδι. Ο αρχηγός της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, όμως, ήταν πιο ψύχραιμος και κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας του να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Μάλιστα, πήγε ο ίδιος στα αποδυτήρια και κάλεσε πίσω όσους συμπαίκτες του είχαν φύγει. Μετά από αρκετά λεπτά το παιχνίδι συνεχίστηκε, ο Μπραχίμ Ντίας εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης του είπε «όχι» και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.