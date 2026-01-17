Η Σενεγάλη καταγγέλλει το Μαρόκο πριν από τον τελικό

Ο τελικός του Κυπέλλου Αφρικής διεξάγεται σε κλίμα έντασης, καθώς η Σενεγάλη κατήγγειλε δημόσια τις κακές πρακτικές του Μαρόκου, του αντιπάλου και οικοδεσπότη, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα. Μέσα από μια σκληρή ανακοίνωση, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (FSF) περιέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει πριν από τον τελικό της Κυριακής στο Ραμπάτ.

Η ανακοίνωση αναφέρει τέσσερις κύριους άξονες καταγγελίας:

Ασφάλεια και υποδοχή: Η FSF επισημαίνει την έλλειψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας κατά την άφιξη της ομάδας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ραμπάτ. Αυτή η αδυναμία έθεσε σε κίνδυνο τους παίκτες και το τεχνικό τιμ λόγω της εγγύτητας με τους ντόπιους οπαδούς, κάτι που απέχει από τα στάνταρντ μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης και ενός τελικού σε ηπειρωτικό επίπεδο.

Διαμονή: Όσον αφορά τη φιλοξενία, η FSF κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία. Τελικά, η ομάδα απέκτησε δωμάτια σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων που εξασφαλίζει τις συνθήκες για τη διεξαγωγή του τελικού.

Προπόνηση: Η FSF εξέφρασε την αντίθεσή της στο να προπονηθεί στο συγκρότημα Mohamed VI, το οποίο αποτελεί την έδρα της αντίπαλης ομάδας, εγείροντας ζήτημα αθλητικής ισονομίας. Επιπλέον, μέχρι σήμερα δεν έχει ενημερωθεί για τον χώρο προπόνησης της ομάδας πριν από τον τελικό.

Εισιτήρια και πρόσβαση στο στάδιο: Η κατάσταση κρίνεται ανησυχητική. Το επίσημο πακέτο εισιτηρίων περιορίζεται σε δύο VVIP, ενώ είναι αδύνατη η αγορά VIP και VVIP, όπως συνέβη στους ημιτελικούς. Η FSF κατάφερε να αποκτήσει εισιτήρια για τους φιλάθλους της μόνο στα όρια που επιτρέπει η CAF: 300 εισιτήρια στην Κατηγορία 1, 850 στην Κατηγορία 2 και 1700 στην Κατηγορία 3. Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι αυτά τα ποσά είναι ανεπαρκή και καταγγέλλει ότι οι περιορισμοί αδικούν το κοινό της Σενεγάλης.

Σε αυτό το κλίμα έντασης, ο τελικός πλησιάζει με το Μαρόκο ως ξεκάθαρο φαβορί, έχοντας παίξει και τους έξι προηγούμενους αγώνες στο ίδιο στάδιο του Ραμπάτ, με κάποιες αμφιλεγόμενες διαιτησίες που έχουν προκαλέσει παράπονα από όλους τους αντιπάλους και τους διοικητικούς παράγοντες. Η Σενεγάλη, πριν από τον αγώνα, καταγγέλλει όλα τα μειονεκτήματα και τις αδικίες που αντιμετωπίζει. Κατά την άποψή της πάντα…