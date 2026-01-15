Νιγηρία – Μαρόκο 0-0, 4-2 πεν.: Στον τελικό του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Ελ Κααμπί! (vid)
To Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί προκρίθηκε στον τελικό του Copa Africa (εκεί που βρίσκεται η Σενεγάλη), καθώς «λύγισε» τη Νιγηρία στα πέναλτι (4-2, 0-0 κ.δ. και παρ.)!
Μετά από 120 λεπτά κανονικής διάρκειας και παράτασης, το Μαρόκο χρειάστηκε την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι για να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Κόπα Άφρικα, επικρατώντας της Νιγηρίας με 4-2 (κ.α. και παρ. 0-0) και λυτρωτή τον Μπόνο που έπιασε το τελευταίο πέναλτι των Νιγηριανών, το οποίο εκτέλεσε ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι.
Βασικός ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τους νικητές, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να αγωνίζεται για 84 λεπτά για το Μαρόκο, αφήνοντας τη θέση του στον Ταργκαλινέ, όπως και ο Μπρούνο, ο οποίος έμεινε στο ματς μέχρι το τέλος του ματς, αλλά αποδείχθηκε μοιραίος για την ομάδα του στη διαδικασία των πέναλτι.
Στον τελικό της Κυριακής (18/1, 21:00 – ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.)οι Μαροκινοί θα αντιμετωπίσουν τη Σενεγάλη του Μανέ, η οποία νωρίτερα απέκλεισε την Αίγυπτο του Σαλάχ με 1-0.
Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς, κακό παιχνίδι είχαμε στα πρώτα 45 λεπτά, με τις δύο ομάδες να είναι επιφυλακτικές, αφού το διακύβευμα ήταν μεγάλο για τις δύο χώρες. Το Μαρόκο είχε την πρωτοβουλία στο ματς, ωστόσο αυτή δεν μετουσιώθηκε σε κάποιο γκολ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Νιγηρία προσπάθησε να βρει το γκολ που θα της δώσει το προβάδισμα, αλλά ο Όσιμεν στο 62’ θα στείλει τη μπάλα άουτ.
Το ματς πήγε στην παράταση, εκεί όπου η Νιγηρία κλείστηκε στο μισό γήπεδο με το Μαρόκο να προσπαθεί να αποφύγει την ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι και στο 93’ το Μαρόκο είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Αγκέρ, ενώ στο 95’ το σουτ του Ιγκαμάν πέρασε ελάχιστα άουτ.
Οι δύο ομάδες έμειναν από δυνάμεις και μοιραία οδηγήθηκαν στα πέναλτι, με τους πάικτες του Ρεγκραγκί να είναι πιο έτοιμοι και ψύχραιμοι, πανηγυρίζοντας στο τέλος την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Κόπα Άφρικα.
Η διαδικασία των πέναλτι στο Νιγηρία – Μαρόκο 2-4
0-1, Ελ Αϊναουί
1-1, Ονουάτσου
Απόκρουση, Ιγκαμανέ
Απόκρουση, Τσουκουέζε
1-2, Μπεν Σεγκίρ
2-2, Ντέλε-Μπασίρου
2-3, Χακίμι
Απόκρουση, Μπρούνο
2-4, Εν-Νεσίρι
Νιγηρία: Νουαμπαλί, Μπάσεϊ, Αζάγι, Μπρούνο, Οσαγί-Σάμουελ, Ονιεντίκα (83′ Σάιμον), Ιβόμπι, Ονιέκα (120’+1′ Τσουκουέζε), Λούκμαν, Άνταμς (98′ Ντάλε-Μπασίρου), Όσιμεν (118′ Ονουάτσου).
Μαρόκο: Μπόνο, Μασίνα, Αγκέρ, Χακίμι, Μαζράουι, Ελ Αϊναουί, Σαϊμπάρι (118′ Μπεν Σεγκίρ), Ελ Κανούς (84′ Ιγκαμανέ), Ντίας (107′ Ακομάς), Εζαλζουλί (101′ Εν-Νεσιρί), Ελ Κααμπί (84′ Ταργκαλινέ).
Τα αποτελέσματα των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα
Σενεγάλη – Αίγυπτος 1-0 (78′)
Νιγηρία – Μαρόκο 0-0 (2-4 πεν.)
Το πρόγραμμα των τελικών του Κόπα Άφρικα
Μικρός Τελικός – Σάββατο 17 Ιανουαρίου 18:00
Τελικός – Κυριακή 18 Ιανουαρίου 21:00
