Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
Με τον Ελ Κααμπί να δίνει μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, το Μαρόκο νίκησε εύκολα με 2-0 τον Καμερούν και πέρασε στους «4» του Κόπα Άφρικα, όπου θα περιμένει τον νικητή του Αλγερία – Νιγηρία.
Το Μαρόκο επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό του φαβορί της αναμέτρησης στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» του Ραμπάτ, απέναντι στο Καμερούν και επικρατώντας εύκολα με 2-0 (26′ Μπραχίμ Ντίας, 73′ Σαϊμπάρι), προκρίθηκε στους «4» του Κόπα Άφρικα. Ανάμεσα στους κορυφαίους για μία ακόμη φορά ο Ελ Κααμπί (αγωνίστηκε για 67 λεπτά), καθώς έδωσε μαγική ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του, ενώ ήταν «μέσα» στις περισσότερες καλές επιθετικές ενέργειές της.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού και οι συμπαίκτες του θα μάθουν τον αντίπαλό τους το Σάββατο (10/1) και θα προκύψει από τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία – Νιγηρία. Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου και πάλι στο Ραμπάτ του Μαρόκου.
Οι Μαροκινοί μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα του ματς, έδειξαν από νωρίς ποιος είναι το «αφεντικό» της αναμέτρησης με την πρώτη καλή στιγμή για το Μαρόκο να έρχεται στο 9′ όταν ο Τολό πήρε τη… μπουκιά από το στόμα του Ελ Κααμπί ο οποίος «καραδοκούσε» στην περιοχή ώστε να ανοίξει το σκορ.
Το 1-0 έγινε στο 26′ όταν από εκτέλεση κόρνερ ο Ελ Κααμπί πήδηξε ψηλότερα από όλους στην καρδιά της περιοχής του Καμερούν και με κεφαλιά μισό… γκολ, έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντίας να σκοράρει από κοντά.
Στο 38′ ακόμη μια καλή επιθετική ενέργεια ξεκίνησε από τον παίκτη του Ολυμπιακού όμως δεν είχε ευτυχή κατάληξη, ενώ στις καθυστερήσεις του Α’ μέρους «φλέρταρε» ο ίδιος με το γκολ!
Στο 67′ ο Ελ Κααμπί πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου (στη θέση του πέρασε ο Γιουσέφ Εν-Νεσίρι), ενώ στο 73′ οι Μαροκινοί «σφράγισαν» οριστικά την πρόκρισή του στους «4» του Κόπα Άφρικα καθώς ο Σαϊμπάρι με εξαιρετικό στοπάρισμα και δυνατό σουτ συνέχεια, από εκτέλεση φάουλ, έκανε το 2-0.
Καμερούν: Επασί, Μαλόνε, Κοτό, Τολό, Τσαμαντέου (24′ Εμπιμπέ (58′ Ενκούντου), Εμπόνγκ, Μπαλέμπα (77′ Ονάνα), Νατζίντα, Εμπεουμό, Κοφανέ (77′ Εγιόνγκ, Ναμάσο (77′ Μάγκρι)
Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Αγκέρντ, Μασίνα, Μαζραουί, Ελ Κανούς (68′ Άμραμπατ), Εναουί, Σαϊμπαρί (86′ Ταργκαλίνε), Ντίαθ (90′ Ιγκαμάνε), Ελ Κααμπί (67′ Εν-Νεσιρί), Εζαλζουλί (86′ Ραχίμι)
