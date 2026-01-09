Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν και πάλι «μέσα» σε ένα από τα γκολ του Μαρόκου καθώς με εξαιρετική ασίστ με κεφαλιά έδωσε την ευκαιρία στον Μπραχίμ Ντιάζ να κάνει το 1-0 επί του Καμερούν.
- Ο ξεσηκωμός των αγροτών στη Γαλλία και η άνοδος της ψηφιακής παραπληροφόρησης – Τα ΑΙ βίντεο που γίνονται viral
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 57χρονος που πετούσε ανεξέλεγκτα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές
- Από το OnlyFans στην επανασύνδεση με την πίστη της – Η βάφτιση της Λιλι Κόλινς
Τρία γκολ, δύο απίθανα με ψαλιδάκι έχει βάλει έως τώρα ο Ελ Κααμπί στο Κόπα Άφρικα και μόλις πριν λίγα λεπτά πρόσθεσε και μια ασίστ, μισό – γκολ στον προημιτελικό με το Καμερούν που είναι σε εξέλιξη…
Ήταν το 26ο λεπτό όταν ο Μαροκινός φορ πήρε εντυπωσιακά την κεφαλιά μέσα από την περιοχή νικώντας τους πάντες στον αέρα με την μπάλα να κατευθύνεται προς τα δίχτυα και τον Μπραχίμ Ντιάζ να την ακουμπάει παίρνοντας αυτός το γκολ με το οποίο το Μαρόκο προηγείται του Καμερούν με 1-0 στον προημιτελικό που γίνεται στο Ραμπάτ.
Ο Ελ Κααμπί, πρωταγωνιστής για το Μαρόκο στην διοργάνωση, ξεκίνησε για τέταρτο σερί ματς βασικός και φροντίζει κάθε φορά, όπως και τώρα, να δικαιώνει τον προπονητή του.
Δείτε παρακάτω το 1-0 του Μαρόκου με δημιουργό τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού
- Μπαρτζώκας: «Δείχνει βαρύ το διάστρεμμα του Μόρις, ο αστράγαλός του είναι πολύ πρησμένος»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερν
- Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Νίκησε εύκολα τους Βαυαρούς, αγωνιά για τον Μόρις…
- Καμερούν – Μαρόκο 0-2: Ο Ελ Κααμπί «σέρβιρε» την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Άφρικα (vids)
- Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
- Αλλαγές σε ΕΠΟ και διαιτησία: Οι 20 Ενώσεις του «νέου κύματος» και… έρχονται και άλλες
- Εμφάνιση-έκπληξη του Ηλιόπουλου στη συγκέντρωση των ΕΠΣ
- «Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Ντρκούσιτς – Τι απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις