Ασίστ… μισό γκολ από τον Ελ Κααμπί και 1-0 το Μαρόκο κόντρα στο Καμερούν! (vid)

Τρία γκολ, δύο απίθανα με ψαλιδάκι έχει βάλει έως τώρα ο Ελ Κααμπί στο Κόπα Άφρικα και μόλις πριν λίγα λεπτά πρόσθεσε και μια ασίστ, μισό – γκολ στον προημιτελικό με το Καμερούν που είναι σε εξέλιξη…

Ήταν το 26ο λεπτό όταν ο Μαροκινός φορ πήρε εντυπωσιακά την κεφαλιά μέσα από την περιοχή νικώντας τους πάντες στον αέρα με την μπάλα να κατευθύνεται προς τα δίχτυα και τον Μπραχίμ Ντιάζ να την ακουμπάει παίρνοντας αυτός το γκολ με το οποίο το Μαρόκο προηγείται του Καμερούν με 1-0 στον προημιτελικό που γίνεται στο Ραμπάτ.

Ο Ελ Κααμπί, πρωταγωνιστής για το Μαρόκο στην διοργάνωση, ξεκίνησε για τέταρτο σερί ματς βασικός και φροντίζει κάθε φορά, όπως και τώρα, να δικαιώνει τον προπονητή του.

