Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Το Μαρόκο διαθέτει μια Εθνική ομάδα γεμάτη ταλέντο, ποιότητα και εμπειρία, με μια πλειάδα αστέρων παγκόσμιας κλάσης και στο Κόπα Άφρικα που φιλοξενεί στα γήπεδά του αυτές τις μέρες είναι λογικό να θεωρείται εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Στο ρόστερ του βρίσκει κανείς παίκτες που καθένας κοστίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως ο Ασράφ Χακίμι της Παρί, ο Νουσαΐρ Μαζραουΐ της Γιουνάιτεντ, οι Ανάς Σαλάχ-Εντίν και Ισμαέλ Σαΐμπαρί της Αιντχόφεν, ο Σοφιάν Άμραμπατ της Μπέτις, ο Μπιλάλ Ελ Κανούς της Στουτγκάρδης, ο Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης και αρκετοί άλλοι -άπαντες αγωνιζόμενοι σε ομάδες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ανάμεσά τους και ο δικός μας Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός υπεργκολτζής του Ολυμπιακού, δεν είναι ωστόσο απλά… ένας ακόμη παίκτης αυτής της Εθνικής Μαρόκου. Σε αυτό το Κόπα Άφρικα συγκεκριμένα, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της και αυτός που την οδήγησε στην κορυφή του Α’ ομίλου και την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Πέτυχε τα τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του που έφτασε τους 7 βαθμούς και πέρασε ως πρώτη από τον όμιλο, με τα δύο από αυτά τα γκολ μάλιστα να γίνονται… viral σε όλο -κυριολεκτικά- τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Οι μεγαλύτερες αθλητικές ιστοσελίδες και οι πιο γνωστές σελίδες στα social media αποθέωσαν τον 33χρονο επιθετικό και τα βίντεο με τα γκολ του, τα δύο ανάποδα ψαλίδια κόντρα σε Κομόρες και Ζάμπια, συγκέντρωσαν χιλιάδες σχόλια και likes από οπαδούς όλων των εθνικοτήτων. Μάλιστα, με τα 3 γκολ του, ο Ελ Κααμπί είναι και πρώτος σκόρερ σε όλη τη διοργάνωση, βρισκόμενος στην κορυφή της λίστας μαζί με τον συμπαίκτη του Μπραχίμ Ντίας που πέτυχε τα άλλα 3 του Μαρόκου αλλά και τον Αλγερινό, Ριγιάντ Μαχρέζ.

Τα 3 γκολ του Ελ Κααμπί δεν ήταν αρκετά

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η επίσημη διοργάνωση του Κόπα Άφρικα δεν θεώρησε τα επιτεύγματά του αρκετά ώστε να συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων. Σε αυτή αντίθετα, οι τρεις θέσεις της επίθεσης καλύπτονται από τον Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη / Αλ Νασρ), τον Αμάντ Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού / Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και τον Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία / Αλ Αχλί).

11 of the very best. 🌟 Your #TotalEnergiesAFCON2025 team of the group stage is here!#WePlayDifferent pic.twitter.com/NqGAkYXPvw — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 2, 2026

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο φορ του Ολυμπιακού πέτυχε αυτά τα 3 γκολ σε 169 λεπτά, σε αντίθεση με τα 211 του Ντίας που βρέθηκε στην καλύτερη ενδεκάδα αλλά στις θέσεις των χαφ, ενώ καλύτερος είναι ο μέσος όρος του και από τους δύο εκ των τριών που οι διοργανωτές επέλεξαν για την επίθεση. Ο Μανέ έχει 1 γκολ και 1 ασίστ σε 256 λεπτά, ενώ ο Ντιαλό 2 γκολ σε 182 λεπτά. Ο Μαχρέζ έχει μόνο καλύτερα νούμερα, με τα 3 γκολ του σε 139 λεπτά (σ.σ. σε 2 αγώνες).

Αναλυτικά η κορυφαία 11άδα των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής:

Ελ Σενάουι (Αίγυπτος)

Αμπντί (Τυνησία)

Ταπσόμπα (Μπουρκίνα Φάσο)

Τουανζέμπε (Κονγκό)

Μαζράουι (Μαρόκο)

Μπαλεμπά (Καμερούν)

Λούκμαν (Νιγηρία)

Μπραχίμ (Μαρόκο)

Μανέ (Σενεγάλη)

Μαχρέζ (Αλγερία)

Ντιαλό (Ακτή Ελεφαντοστού)

Προπονητής: Έρικ Τσέλε (Νιγηρία)