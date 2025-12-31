Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Η αδυναμία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί για τα ψαλιδάκια είναι γνωστή, με τον Μαροκινό επιθετικό του Ολυμπιακού να κάνει και πάλι… θραύση αυτή τη φορά στο Κόπα Άφρικα στο οποίο έχει τρία γκολ σε τρεις αναμετρήσεις με τα δύο να είναι με το αγαπημένο του bicycle kick.

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει πως θα ήταν μία μέρα του Ελ Κααμπί, κατά την οποία θα έκανε τα πάντα με ψαλιδάκι. Από το να βγάλει τα παπούτσια του, μέχρι να φτιάξει καφέ, αλλά και μέχρι να ξαπλώσει στο κρεβάτι.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Το φοβερό επίτευγμα του Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη γκολάρα κόντρα στις Κομόρες… ξαναχτυπήσε, πετυχαίνοντας δύο εκπληκτικά γκολ (ειδικά το δεύτερο!) στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του.

Για την ακρίβεια ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 20 (συνολικά 31*) γκολ και είναι 5ος στην σχετική λίστα, ενώ για να προσπεράσει και να πάει στην τρίτη θέση, χρειάζεται ακόμη αλλά 6.

Η λίστα με τους all-time πρώτους σκόρερ του Μαρόκο:

Αχμέντ Φάρας – 36

Σαλαχεντίν Μπασίρ – 27

Χακίμ Ζίγεχ – 25

Γιοσούφ Εν Νεσίρι – 25

Αγιούμπ Ελ Κααμπί – 20

*Τα 31 γκολ είναι σύνολο με Μαρόκο Α’ και Μαρόκο

Το Μαρόκο Α διαχωρίζει τα γκολ που έβαλε κάποιος παίκτης σε αγώνες όπου η FIFA δεν υπολογίζει στις εθνικές διοργανώσεις.