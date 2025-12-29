«Βραζιλία πρόσεχε τον Ελ Κααμπί» – Το yahoo sports προειδοποιεί την Σελεσάο ενόψει Μουντιάλ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι το κεντρικό πρόσωπο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού «τρελαίνει» κόσμο με τις εμφανίσεις και τα εκπληκτικά γκολ που έχει πετύχει στην διοργάνωση.

Ο διεθνής στράικερ σκόραρε δύο φορές και εναντίον της Ζάμπια στη νίκη του Μαρόκου με 3-0 και το δεύτερο γκολ του στράικερ των πειραιωτών ήταν ένα «ψαλιδάκι» – ποίημα.

Όπως ακριβώς έκανε και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, στο παιχνίδι με τις Κομόρες.

Το όνομα του Ελ Κααμπί είναι σύνθημα στα χείλη όλων των Μαροκινών κι αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας yahoo sports, στο οποίο υπάρχει μια… προειδοποίηση για την Εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Ναι, καλά διαβάσατε. Η Σελεσάο θα κοντραριστεί με το Μαρόκο στις 13 Ιουνίου για το Μουντιάλ 2026 και ο τίτλος στο σχετικό αφιέρωμα στον Μαροκινό άσο του Ολυμπιακού, αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Βραζιλία πρόσεχε τον Ελ Κααμπί: Έχει πετύχει δύο γκολ με «ψαλιδάκια» σε οκτώ μέρες». Αν μη τι άλλο και μόνο η αναφορά στον συγκεκριμένο αγώνα με… προειδοποίηση πως ο Ελ Κααμπί είναι ικανός για όλα, φανερώνει την παράνοια που επικρατεί σε όλο τον κόσμο, με τα γκολ που έχει πετύχει ο επιθετικός του Ολυμπιακού, με την φανέλα του Μαρόκου.

Στο σχετικό μάλιστα ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο διεθνής στράικερ δεν θέλει… ανταγωνισμό για το κορυφαίο γκολ της διοργάνωσης και γι’ αυτό τον λόγο έχει μέχρι στιγμής σκοράρει δύο εκπληκτικά τέρματα.

Αποθέωση από τον κόσμο και τον πάγκο του Μαρόκου

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί, είναι η αποθέωση που γνώρισε ο Ελ Κααμπί, την στιγμή της αντικατάστασης του. Οι Μαροκινοί φίλαθλοι χειροκροτούσαν όρθιοι τον διεθνή άσο του Ολυμπιακού, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως κάτι ανάλογο έγινε και στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Μαρόκου.

Ο προπονητής του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί αγκάλιασε κι έδωσε συγχαρητήρια στον διεθνή άσο ενώ όλα τα μέλη του τεχνικού επιτελείου και οι παίκτες που βρίσκονταν στον πάγκο, σηκώθηκαν για να χαιρετήσουν τον στράικερ των «ερυθρόλευκων».