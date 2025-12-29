Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μετά τη γκολάρα κόντρα στις Κομόρες… ξαναχτυπήσε, πετυχαίνοντας δύο εκπληκτικά γκολ (ειδικά το δεύτερο!) στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια, για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του.

Για την ακρίβεια ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 19 γκολ και είναι 5ος στην σχετική λίστα, ενώ για να προσπεράσει και να πάει στην τρίτη θέση, χρειάζεται ακόμη αλλά 7.

Η λίστα με τους πρώτους σκόρερ του Μαρόκο

Αχμέντ Φάρας – 36

Σαλαχεντίν Μπασίρ – 27

Χακίμ Ζίγεχ – 25

Γιοσούφ Εν Νεσίρι – 25

Αγιούμπ Ελ Κααμπί – 19