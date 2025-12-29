Μέγας Ελ Κααμπί: Εκλεψε ξανά την παράσταση – σούπερ γκολ με «ψαλιδάκι»! (vids)
Τρομερός Ελ Κααμπί στο Κόπα Αφρικα. Ο άσος του Ολυμπιακού έβαλε νέο απίθανο γκολ με ψαλιδάκι, το δεύτερο στο ματς με τη Ζάμπια, τρίτο στη διοργάνωση και συνεχίζει…
Ασταμάτητος ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς μετά το 1-0 μόλις στο 9′, πέτυχε ένα ακόμη απίστευτης ομορφιάς γκολ, αυτή τη φορά με ψαλιδάκι για το 3-0 του Μαρόκου επί της Ζάμπια στο 50′.
Οπως και στην πρεμιέρα ο «μπόμπερ» του Ολυμπιακού βρέθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας και με μυθική κίνηση έστειλε τη μπάλα «συστημένη» στο βάθος της εστίας. Για λίγο οι οπαδοί του Μαρόκου και οι φαν του Ελ Κααμπί παρέμειναν σε αγωνία, καθώς χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR προκειμένου το τέρμα να μη ακυρωθεί ως οφσάιντ. Εν τέλει όλα συνέβησαν νόμιμα, το Μαρόκο έκανε το 3-0 και ο επιθετικός των ερυθρόλευκων έγραψε ένα ακόμη σπάνιας ομορφιάς τέρμα στο ενεργητικό του.
Δείτε το απίθανο ψαλιδάκι του για το 3-0
Θυμηθείτε το 1-0 του Ελ Κααμπί κόντρα στη Ζάμπια
Ορίστε και το πρώτο ψαλιδάκι του Μαροκινού σκόρερ κόντρα στις Κομόρες.
