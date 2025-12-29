Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί – Ο στράικερ του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ και κόντρα στην Ζάμπια (1-0, vid)
Ο Μαροκινός επιθετικός βρήκε δίχτυα στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής καθώς ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού είναι ασταμάτητος.
Ο διεθνής στράικερ των «ερυθρόλευκων» βρήκε δίχτυα και στον σημερινό αγώνα της εθνικής του ομάδας απέναντι στην Ζάμπια, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης.
Ο Ελ Κααμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο ένατο λεπτό της αναμέτρησης, ανοίγοντας το σκορ για το Μαρόκο (1-0) και αποθεώθηκε από τους Μαροκινούς φιλάθλους.
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν στην σωστή θέση κι εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την σέντρα του Ουναΐ, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στους Μαροκινούς.
Θυμίζουμε ότι ο Ελ Κααμπί είχε πετύχει εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο «ψαλιδάκι» και στην πρεμιέρα του Μαρόκου στην διοργάνωση, απέναντι στις Κομόρες.
