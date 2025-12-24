O τερματοφύλακας των Κομόρων υποκλίθηκε στον Ελ Κααμπί: «Είναι σπουδαίος παίκτης» (pic, vid)
Την αναγνώριση από τον τερματοφύλακα που δέχθηκε το εντυπωσιακό ψαλιδάκι στο ματς Μαρόκο-Κομόρες, δέχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Το φοβερό «ψαλιδάκι» που πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στη νίκη του Μαρόκου απέναντι στις Κομόρες για το Κόπα Άφρικα και έγινε αμέσως viral στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με την UEFA να αποθεώνει τον στράικερ του Ολυμπιακού.
Μάλιστα, για το εντυπωσιακό γκολ (ακόμη ένα) που πέτυχε ο Μαροκινός «killer» μίλησε και ο αντίπαλος τερματοφύλακας, Αντέλ Ανζιμάτι, που ήταν το… θύμα του στην εν λόγω φάση.
Το γκολ του Ελ Κααμπί
💥🇲🇦 INCROYABLE !
LE GESTE TECHNIQUE FOU D’EL KAABIIII ! 🤯🔥
Ayoub El Kaabi s’offre un bijou et double la mise pour les Lions de l’Atlas 🦁⚽
Maroc 2-0 Comores
CE DÉBUT DE CAN EST DINGUEEEE !!!#CAN2025 #Maroc #ElKaabi #Nexfrica pic.twitter.com/ix7NgUS770
— NEXFRICA SPORT (@nexfricasports) December 21, 2025
«Ήταν ένα υπέροχο και πανέμορφο γκολ. Ο Ελ Κααμπί είναι ένας σπουδαίος παίκτης και θα ήθελα να τον συγχαρώ για αυτό το τέρμα», είπε σε σχετική ερώτηση ο τερματοφύλακας των Κομόρων, αποθεώνοντας τον Ελ Κααμπί.
