Ελ Κααμπί: Ισπανική αποθέωση για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ»

Η γκολάρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έκανε τον γύρο του κόσμου. Το απίθανο ψαλιδάκι του φορ του Ολυμπιακού κόντρα στις Κομόρες θέτει υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς, με το βίντεο από τη φάση να γίνεται viral στα social media μέσα σε λίγα λεπτά.

Ένα από τα μεγάλα Μέσα που ασχολήθηκαν εκτενώς με τον Ελ Κααμπί ήταν η Marca που σε αφιέρωμά της κάνει λόγο για τον «δολοφόνο του Μεντιλίμπαρ» και μεταξύ άλλων τονίζει πως το συγκεκριμένο γκολ είναι ίσως ένα από τα κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης. Η μαδριλένικη εφημερίδα στέκεται επίσης στο γεγονός πως ο έμπειρος φορ το έχει ξανακάνει.

«Μηχανή γκολ»

Χαρακτηριστικά αναφέρει μία γκολάρα που είχε πετύχει πριν από λίγους μήνες σε ένα φιλικό του Μαρόκου με το Μπενίν αλλά και φυσικά το τρομερό γυριστό με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Conference League πριν δύο χρόνια. Η Marca στέκεται επίσης και σε ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό.

Ο Ελ Κααμπί έχει πετύχει 75 γκολ σε 116 ματς με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τα 62 από αυτά είναι υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής στην καριέρα του Βάσκου τεχνικού δεν είχε σκοράρει τόσα γκολ με εκείνον προπονητή. Η Marca χαρακτηρίζει ως «μηχανή γκολ» σε άλλο σημείο του αφιερώματος τον Ελ Κααμπί που και φέτος βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση έχοντας με τους Πειραιώτες 15 γκολ με 2 ασίστ σε 22 ματς.