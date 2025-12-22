Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το φοβερό «ψαλιδάκι» με το οποίο σκόραρε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 2-0 του Μαρόκου κόντρα στις Κομόρες για το Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο θαυμασμού σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και η UEFA δεν θα μπορούσε να μην το αναδείξει.

Συγκεκριμένα Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θύμισε δύο εξίσου αριστοτεχνικά γκολ που σημείωσε ο Μαροκινός σταρ του Ολυμπιακού σε δύο δικές της διοργανώσεις.

Ειδικά ο λογαριασμός του Europa League στα social media «ανέβασε» το «γυριστό» σουτ στην κίνηση του ταλαντούχου φορ κόντρα στη Ρέιτζερς στο Καραϊσκάκη, ενώ εκείνος του Conference League το εντυπωσιακό «ψαλίδι» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία!

Δείτε παρακάτω τις δύο αναρτήσεις για τον Ελ Κααμπί