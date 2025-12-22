Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.
Το φοβερό «ψαλιδάκι» με το οποίο σκόραρε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 2-0 του Μαρόκου κόντρα στις Κομόρες για το Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο θαυμασμού σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη και η UEFA δεν θα μπορούσε να μην το αναδείξει.
Συγκεκριμένα Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θύμισε δύο εξίσου αριστοτεχνικά γκολ που σημείωσε ο Μαροκινός σταρ του Ολυμπιακού σε δύο δικές της διοργανώσεις.
Ειδικά ο λογαριασμός του Europa League στα social media «ανέβασε» το «γυριστό» σουτ στην κίνηση του ταλαντούχου φορ κόντρα στη Ρέιτζερς στο Καραϊσκάκη, ενώ εκείνος του Conference League το εντυπωσιακό «ψαλίδι» με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία!
Δείτε παρακάτω τις δύο αναρτήσεις για τον Ελ Κααμπί
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ayoub El Kaabi overhead kick 🥵#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/CsQtRVkS0o
— UEFA Conference League (@Conf_League) December 22, 2025
