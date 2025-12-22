Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα αδιανόητο γκολ με ανάποδο «ψαλιδάκι» στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα μεταξύ Μαρόκο και Κομόρες και αυτό το τέρμα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου παγκοσμίως.

Η αποθέωση είναι καθολική και όλα τα κορυφαία ΜΜΕ του κόσμου ασχολούνται με τη γκολάρα του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού.

«Μάγεψε το Ραμπάτ», «ένα αριστούργημα», «ένα ανάποδο ψαλίδι που θα μείνει στην ιστορία», «Ένα κόσμημα», «γκολ αντάξιο του βραβείου Πούσκας», «αισθητικά τέλειο» και «συγκλονιστικό». Αυτοί είναι μερικοί από τους τίτλους στα κορυφαία Μέσα του πλανήτη γι’ αυτό το υπέροχο γκολ.

Μερικά από τα κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν:

Reuters: «Το εντυπωσιακό γκολ του Ελ Κααμπί σφραγίζει τη νίκη του Μαρόκου επί των Κομορών στην πρεμιέρα του AFCON».

Σημειώνει ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε ένα από τα κορυφαία γκολ της διοργάνωσης μόλις την πρώτη ημέρα».

Associated Press (AP): «Το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί κερδίζει τη βασιλική έγκριση καθώς το Μαρόκο ανοίγει το 35ο Κόπα Άφρικα με νίκη».

Το AP υπογράμμισε ότι ο παίκτης ήρθε από τον πάγκο για να προσφέρει το highlight του αγώνα μπροστά στα μάτια του Πρίγκιπα Διαδόχου.

Agence France-Presse (AFP): Το πρακτορείο εστίασε στη «λύτρωση» που έφερε το γκολ στο 74ο λεπτό, περιγράφοντας την εκτέλεση του Ελ Κααμπί ως «εκπληκτική» και «ακροβατική», που εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για τους οικοδεσπότες.

Xinhua (Κίνα): «Το Μαρόκο κερδίζει τις Κομόρες στην πρεμιέρα του AFCON 2025. Ο Ελ Κααμπί σφραγίζει το αποτέλεσμα με ένα αριστοτεχνικό γκολ».

EFE (Ισπανία): Μετέδωσε ότι η «chilena», το ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί ήταν η στιγμή που «μάγεψε το Ραμπάτ», μετατρέποντας μια νευρική πρεμιέρα σε γιορτή για τους «Λέοντες του Άτλαντα».

💥🇲🇦 INCROYABLE !

LE GESTE TECHNIQUE FOU D’EL KAABIIII ! 🤯🔥

Ayoub El Kaabi s’offre un bijou et double la mise pour les Lions de l’Atlas 🦁⚽ Maroc 2-0 Comores

CE DÉBUT DE CAN EST DINGUEEEE !!!#CAN2025 #Maroc #ElKaabi #Nexfrica pic.twitter.com/ix7NgUS770 — NEXFRICA SPORT (@nexfricasports) December 21, 2025

Κορυφαίες ιστοσελίδες:

The Athletic (The New York Times): «Μαρόκο 2-0 Κομόρες: Το » wonder strike » του Ελ Κααμπί και ο Μπραχίμ Ντίαζ εξασφαλίζουν τη νίκη».

BBC Sport: «Το Μαρόκο επικρατεί των Κομορών 2-0 στην πρεμιέρα με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Ελ Κααμπί».

Olympics.com: «Το ακροβατικό γκολ του Ελ Κααμπί σφραγίζει την επικράτηση του Μαρόκου στο εναρκτήριο παιχνίδι».

Al Jazeera: «Το Μαρόκο σφραγίζει τη νίκη του AFCON με το χαρακτηριστικό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί».

News18: «Ο Ελ Κααμπί του Μαρόκου σκοράρει ένα «εξωπραγματικό» γκολ με ψαλίδι στην πρεμιέρα του AFCON εναντίον των Κομορών».

FOX Sports: «Οικοδεσπότες, το Μαρόκο ανοίγει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με νίκη 2-0 επί των Κομορών προς τέρψη των οπαδών και της βασιλικής οικογένειας – Το εντυπωσιακό ψαλίδι κέρδισε βασιλική έγκριση».

Yahoo News: «Το Μαρόκο ξεκινά το AFCON 2025 με εμφατική νίκη επί των Κομορών – χάρη σε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί».

Sky Sports: «Το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί χαρίζει τη νίκη στους οικοδεσπότες στην πρεμιέρα».

beIN SPORTS: «Το απίθανο γκολ του Ελ Κααμπί δίνει την ώθηση στο Μαρόκο – Υποψήφιο για γκολ της διοργάνωσης από την 1η μέρα».

CBS Sports: «Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει με απίστευτο ανάποδο ψαλίδι στη νίκη του Μαρόκου».

Gulf News: «Το εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί φωτίζει την πρεμιέρα του Μαρόκου στο AFCON 2025».

Κορυφαία Μαροκινά ΜΜΕ:

«Το γκολ της διοργάνωσης»: Τα social media στο Μαρόκο και οι αθλητικοί αναλυτές χαρακτήρισαν το τέρμα ως το κορυφαίο του τουρνουά μόλις από την πρώτη ημέρα.

Le Matin: «Οι Λέοντες του Άτλαντα εξασφαλίζουν τα απαραίτητα απέναντι στις Κομόρες – Ο Ελ Κααμπί «κλειδώνει» τη νίκη με ένα αριστούργημα».

L’Opinion: «Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το Μαρόκο: Ο Μπραχίμ Ντίαζ και ο Ελ Κααμπί κάνουν τη διαφορά . Ένα ψαλίδι που θα μείνει στην ιστορία».

Le Desk: «Μαρόκο-Κομόρες 2-0: Μια δύσκολη νίκη που φωτίστηκε από την ατομική ποιότητα του Ελ Κααμπί».

H24info: «Δίκαιη νίκη, θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι», υπόσχεται ο Ρεγκραγκί μετά το σόου του Ελ Κααμπί».

MAP (Maghreb Arabe Presse): «Το Μαρόκο ξεκινά νικηφόρα το AFCON 2025 με γκολ των Ντίαζ και Ελ Κααμπί στο Ραμπάτ».

Κορυφαίες εφημερίδες:

Gazzetta dello Sport (Ιταλία)

«Μπραχίμ Ντίας και ένα κόσμημα του Ελ Κααμπί: Οι Κομόρες ηττήθηκαν, το Μαρόκο δεν αστόχησε στην πρεμιέρα».

Η ιταλική εφημερίδα χαρακτήρισε το γκολ του επιθετικού του Ολυμπιακού ως «gioiello» (κόσμημα), τονίζοντας ότι η είσοδός του ως αλλαγή ήταν καθοριστική για να «κλειδώσει» η νίκη των οικοδεσποτών.

L’Équipe (Γαλλία)

«Μαρόκο-Κομόρες: Με ένα συγκλονιστικό ανάποδο ψαλίδι, ο Ελ Κααμπί προσφέρει ήδη το γκολ της διοργάνωσης».

Η γαλλική εφημερίδα εστίασε στην «απελευθέρωση» που πρόσφερε το γκολ στο Μαρόκο, περιγράφοντας το ανάποδο ψαλίδι ως «αισθητικά τέλειο» και «συγκλονιστικό».

Marca (Ισπανία)

«Ο Ελ Κααμπί επισκιάζει τον Μπραχίμ με ένα γκολ αντάξιο του βραβείου Πούσκας».

Η Marca υπογράμμισε ότι, παρόλο που ο Μπραχίμ Ντίαζ άνοιξε το σκορ, η «chilena» (ανάποδο ψαλίδι) του Ελ Κααμπί ήταν η στιγμή που έκλεψε την παράσταση και πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για το βραβείο Πούσκας 2026.

A Bola (Πορτογαλία)

Το πορτογαλικό μέσο στάθηκε στην εκτελεστική δεινότητα του Μαροκινού, σημειώνοντας ότι η κίνηση του στο 74ο λεπτό ήταν ένα «σεμινάριο ακροβατικής εκτέλεσης» που ξεσήκωσε το στάδιο στο Ραμπάτ.

The Guardian: «Το εκπληκτικό γκολ του Ελ Κααμπί σφραγίζει τη νίκη του Μαρόκου στην πρεμιέρα του Afcon».

Daily Mail: «Με συγκλονιστικό ανάποδο καθώς οι οικοδεσπότες του Μαρόκου εξασφαλίζουν τη νίκη».

Το εντυπωσιακό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί απασχόλησε έντονα και τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Αμερικής:

DSports (Λατινική Αμερική): «Το Μαρόκο νίκησε 2-0 τις Κομόρες με ένα θεαματικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με ανάποδο ψαλίδι».

Goal.com (Έκδοση Μεξικού/Λατινικής Αμερικής): Το Μαρόκο κάνει πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με ένα ανάποδο ψαλίδι …ανθολογίας από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί».

DeporTV (Αργεντινή): «Στην εκκίνηση, το φαβορί Μαρόκο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες – Τα γκολ της νίκης στην πρεμιέρα».

beIN SPORTS (Ισπανόφωνη έκδοση ΗΠΑ/Λατινικής Αμερικής): «Πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γκολ για το βραβείο Πούσκας στο Κόπα Άφρικα 2025;».

Πολλά μέσα, όπως το MSN Deportes, διερωτώνται αν το ακροβατικό τέρμα του επιθετικού του Ολυμπιακού θα είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για το καλύτερο γκολ της χρονιάς παγκοσμίως.