Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 19:49
Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Καλαμακίου (βίντεο)
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22 Δεκεμβρίου 2025 | 17:08

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε ένα αδιανόητο γκολ με ανάποδο «ψαλιδάκι» στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα μεταξύ Μαρόκο και Κομόρες και αυτό το τέρμα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου παγκοσμίως.

Η αποθέωση είναι καθολική και όλα τα κορυφαία ΜΜΕ του κόσμου ασχολούνται με τη γκολάρα του αρχισκόρερ του Ολυμπιακού.

«Μάγεψε το Ραμπάτ», «ένα αριστούργημα», «ένα ανάποδο ψαλίδι που θα μείνει στην ιστορία», «Ένα κόσμημα», «γκολ αντάξιο του βραβείου Πούσκας», «αισθητικά τέλειο» και «συγκλονιστικό». Αυτοί είναι μερικοί από τους τίτλους στα κορυφαία Μέσα του πλανήτη γι’ αυτό το υπέροχο γκολ.

Μερικά από τα κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν:

Reuters: «Το εντυπωσιακό  γκολ του Ελ Κααμπί σφραγίζει τη νίκη του Μαρόκου επί των Κομορών στην πρεμιέρα του AFCON».

Σημειώνει ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού πέτυχε ένα από τα κορυφαία γκολ της διοργάνωσης μόλις την πρώτη ημέρα».

Associated Press (AP): «Το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί κερδίζει τη βασιλική έγκριση καθώς το Μαρόκο ανοίγει το 35ο Κόπα Άφρικα με νίκη».
Το AP υπογράμμισε ότι ο παίκτης ήρθε από τον πάγκο για να προσφέρει το highlight του αγώνα μπροστά στα μάτια του Πρίγκιπα Διαδόχου.

Agence France-Presse (AFP): Το πρακτορείο εστίασε στη «λύτρωση» που έφερε το γκολ στο 74ο λεπτό, περιγράφοντας την εκτέλεση του Ελ Κααμπί ως «εκπληκτική» και «ακροβατική», που εξασφάλισε τους τρεις βαθμούς για τους οικοδεσπότες.

Xinhua (Κίνα): «Το Μαρόκο κερδίζει τις Κομόρες στην πρεμιέρα του AFCON 2025. Ο Ελ Κααμπί σφραγίζει το αποτέλεσμα με ένα αριστοτεχνικό γκολ».
EFE (Ισπανία): Μετέδωσε ότι η «chilena», το ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί ήταν η στιγμή που «μάγεψε το Ραμπάτ», μετατρέποντας μια νευρική πρεμιέρα σε γιορτή για τους «Λέοντες του Άτλαντα».

Κορυφαίες ιστοσελίδες:

The Athletic (The New York Times): «Μαρόκο 2-0 Κομόρες: Το » wonder strike » του Ελ Κααμπί και ο Μπραχίμ Ντίαζ εξασφαλίζουν τη νίκη».

BBC Sport: «Το Μαρόκο επικρατεί των Κομορών 2-0 στην πρεμιέρα με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Ελ Κααμπί».

Olympics.com: «Το ακροβατικό γκολ του Ελ Κααμπί σφραγίζει την επικράτηση του Μαρόκου στο εναρκτήριο παιχνίδι».

Al Jazeera: «Το Μαρόκο σφραγίζει τη νίκη του AFCON με το χαρακτηριστικό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί».

News18: «Ο Ελ Κααμπί του Μαρόκου σκοράρει ένα «εξωπραγματικό» γκολ με ψαλίδι στην πρεμιέρα του AFCON εναντίον των Κομορών».

FOX Sports: «Οικοδεσπότες, το Μαρόκο ανοίγει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με νίκη 2-0 επί των Κομορών προς τέρψη των οπαδών και της βασιλικής οικογένειας – Το εντυπωσιακό ψαλίδι κέρδισε βασιλική έγκριση».

Yahoo News: «Το Μαρόκο ξεκινά το AFCON 2025 με εμφατική νίκη επί των Κομορών – χάρη σε ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί».

Sky Sports: «Το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί χαρίζει τη νίκη στους οικοδεσπότες στην πρεμιέρα».

beIN SPORTS: «Το απίθανο γκολ του Ελ Κααμπί δίνει την ώθηση στο Μαρόκο – Υποψήφιο για γκολ της διοργάνωσης από την 1η μέρα».

CBS Sports: «Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει με απίστευτο ανάποδο ψαλίδι στη νίκη του Μαρόκου».

Gulf News: «Το εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί φωτίζει την πρεμιέρα του Μαρόκου στο AFCON 2025».

Κορυφαία Μαροκινά ΜΜΕ:

«Το γκολ της διοργάνωσης»: Τα social media στο Μαρόκο και οι αθλητικοί αναλυτές χαρακτήρισαν το τέρμα ως το κορυφαίο του τουρνουά μόλις από την πρώτη ημέρα.

Le Matin: «Οι Λέοντες του Άτλαντα εξασφαλίζουν τα απαραίτητα απέναντι στις Κομόρες – Ο Ελ Κααμπί «κλειδώνει» τη νίκη με ένα αριστούργημα».
L’Opinion: «Εντυπωσιακή πρεμιέρα για το Μαρόκο: Ο Μπραχίμ Ντίαζ και ο Ελ Κααμπί κάνουν τη διαφορά . Ένα ψαλίδι που θα μείνει στην ιστορία».
Le Desk: «Μαρόκο-Κομόρες 2-0: Μια δύσκολη νίκη που φωτίστηκε από την ατομική ποιότητα του Ελ Κααμπί».
H24info: «Δίκαιη νίκη, θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι», υπόσχεται ο Ρεγκραγκί μετά το σόου του Ελ Κααμπί».
MAP (Maghreb Arabe Presse): «Το Μαρόκο ξεκινά νικηφόρα το AFCON 2025 με γκολ των Ντίαζ και Ελ Κααμπί στο Ραμπάτ».

Κορυφαίες εφημερίδες:

Gazzetta dello Sport (Ιταλία)
«Μπραχίμ Ντίας και ένα κόσμημα του Ελ Κααμπί: Οι Κομόρες ηττήθηκαν, το Μαρόκο δεν αστόχησε στην πρεμιέρα».
Η ιταλική εφημερίδα χαρακτήρισε το γκολ του επιθετικού του Ολυμπιακού ως «gioiello» (κόσμημα), τονίζοντας ότι η είσοδός του ως αλλαγή ήταν καθοριστική για να «κλειδώσει» η νίκη των οικοδεσποτών.

L’Équipe (Γαλλία)
«Μαρόκο-Κομόρες: Με ένα συγκλονιστικό ανάποδο ψαλίδι, ο Ελ Κααμπί προσφέρει ήδη το γκολ της διοργάνωσης».
Η γαλλική εφημερίδα εστίασε στην «απελευθέρωση» που πρόσφερε το γκολ στο Μαρόκο, περιγράφοντας το ανάποδο ψαλίδι ως «αισθητικά τέλειο» και «συγκλονιστικό».

Marca (Ισπανία)
«Ο Ελ Κααμπί επισκιάζει τον Μπραχίμ με ένα γκολ αντάξιο του βραβείου Πούσκας».
Η Marca υπογράμμισε ότι, παρόλο που ο Μπραχίμ Ντίαζ άνοιξε το σκορ, η «chilena» (ανάποδο ψαλίδι) του Ελ Κααμπί ήταν η στιγμή που έκλεψε την παράσταση και πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για το βραβείο Πούσκας 2026.

A Bola (Πορτογαλία)
Το πορτογαλικό μέσο στάθηκε στην εκτελεστική δεινότητα του Μαροκινού, σημειώνοντας ότι η κίνηση του στο 74ο λεπτό ήταν ένα «σεμινάριο ακροβατικής εκτέλεσης» που ξεσήκωσε το στάδιο στο Ραμπάτ.

The Guardian: «Το εκπληκτικό γκολ του Ελ Κααμπί σφραγίζει τη νίκη του Μαρόκου στην πρεμιέρα του Afcon».

Daily Mail: «Με συγκλονιστικό ανάποδο καθώς οι οικοδεσπότες  του Μαρόκου εξασφαλίζουν τη νίκη».

Το εντυπωσιακό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί απασχόλησε έντονα και τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Αμερικής:

DSports (Λατινική Αμερική): «Το Μαρόκο νίκησε 2-0 τις Κομόρες με ένα θεαματικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με ανάποδο ψαλίδι».

Goal.com (Έκδοση Μεξικού/Λατινικής Αμερικής): Το Μαρόκο κάνει πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με ένα ανάποδο ψαλίδι …ανθολογίας από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί».

DeporTV (Αργεντινή): «Στην εκκίνηση, το φαβορί Μαρόκο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες – Τα γκολ της νίκης στην πρεμιέρα».

beIN SPORTS (Ισπανόφωνη έκδοση ΗΠΑ/Λατινικής Αμερικής): «Πέτυχε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί γκολ για το βραβείο Πούσκας στο Κόπα Άφρικα 2025;».

Πολλά μέσα, όπως το MSN Deportes, διερωτώνται αν το ακροβατικό τέρμα του επιθετικού του Ολυμπιακού θα είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για το καλύτερο γκολ της χρονιάς παγκοσμίως.

Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί στη νέα εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί στη νέα εβδομάδα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ώστε να προσέχουν τη διατροφή τους τις ημέρες των εορτών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 22.12.25

Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)

Όταν ο Χουάν Κάρλος Φερέρο έγινε το φως στα σκοτάδια του Κάρλος Αλκαράθ και το μόνο που του ζητούσε ήταν να χαμογελάει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή μέσα στο κορτ – Η εκτόξευση και το διαζύγιο με τον 45χρονο προπονητή.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει υποστεί κάταγμα και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα για τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να συνεχίζει να γράφει «χρυσές» σελίδες στο λιμάνι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Ελλάδα 22.12.25

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Οι κοινές δηλώσεις 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Αυτή είναι η 10η τριμερής συνάντηση των χωρών μας και αυτό δείχνει το βάθος της συνεργασίας μας που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και έχει αποδειχθεί ανθεκτική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;
Ηθικολογίες της πεντάρας 22.12.25

Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση μεταξύ αρωμάτων και σεξεργασίας μας μεταφέρει πολλούς αιώνες νωρίτερα: από την Αρχαία Ρώμη στην «πόρνη» του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάδα 22.12.25

Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αγρότες μετέβησαν στο σημείο και ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον αγροτοσυνδικαλιστή, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης
Ελλάδα 22.12.25

Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον Κώστα Ανεστίδη, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης

Η σπουδή ενοχοποίησης του Κώστα Ανεστίδη για δύο κακουργήματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης μάλλον δικαιώνει όσους μιλούν για προφανή σκοπιμότητα ανάδειξης του θέματος, εις βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα συναντήθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, προτού μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι δήλωσε στη συνάντηση.

Σύνταξη
Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
Τι καταγγέλλει 22.12.25

Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών για την έφοδο του ΣΔΟΕ - «Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα», επισημαίνουν

Σύνταξη
Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»
Ελλάδα 22.12.25

Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»

Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και όπως επαναλαμβάνουν περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το πώς «έφυγε» από τη ζωή το κοριτσάκι τους.

Σύνταξη
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Πολιτική 22.12.25

Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσεις -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- για τους λόγους που η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
