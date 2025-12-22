Η… τέχνη του Ελ Κααμπί: Τα απίθανα «ψαλιδάκια» στην καριέρα του Μαροκινού «killer» (vids)

Το Κόπα Άφρικα μόλις ξεκίνησε, ωστόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκοράρει… ακατάπαυστα όπως το συνηθίζει άλλωστε. Ο Μαροκινός «killer» του Ολυμπιακού δεν ξεκίνησε βασικός, αλλά μπήκε σαν αλλαγή στο 65ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Σουφιάν Ραχίμι της Αλ Αΐν.

Εννιά λεπτά μετά, ο… λογαριασμός του 33χρονου επιθετικού άνοιξε και σε αυτή τη διοργάνωση, αφού στο 74 λεπτό πέτυχε το γκολ που σίγουρα θα είναι μέσα στα υποψήφια της διοργάνωσης, βάζοντας ένα τρομερό ψαλιδάκι από αυτά που συνηθίζει στην καριέρα του.

Το απίθανο γκολ του Ελ Κααμπί

💥🇲🇦 INCROYABLE !

LE GESTE TECHNIQUE FOU D’EL KAABIIII ! 🤯🔥

Ayoub El Kaabi s’offre un bijou et double la mise pour les Lions de l’Atlas 🦁⚽ Maroc 2-0 Comores

CE DÉBUT DE CAN EST DINGUEEEE !!!#CAN2025 #Maroc #ElKaabi #Nexfrica pic.twitter.com/ix7NgUS770 — NEXFRICA SPORT (@nexfricasports) December 21, 2025

Τα «ψαλιδάκια» που έχει σκοράρει είναι πολλά, με το ένα να ανοίγει και τον δρόμο για την μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, η οποία ανήκει στον Ολυμπιακό.

Πέρα από το απίθανο ψαλίδι με το Μαρόκο, το πιο πρόσφατο, είναι αυτό απέναντι στον ΟΦΗ, στο ματς για την 13η αγωνιστική της Super League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 των Κρητικών, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ανοίγει τον δρόμο για το τρίποντο

Μετά από κόρνερ, ο Πιρόλα βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι και με τρομερό τακουνάκι έστειλε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, όπου ο Ελ Κααμπί με ένα απίθανο ψαλιδάκι σκόραρε, ανοίγοντας το σκορ για τους ερυθρόλευκους.

Το ιστορικό γκολ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία στο δρόμο για το Conference League

Μιλαμε ίσως για το πιο iconic γκολ του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, με το οποίο άνοιξε ο δρόμος για την κατάκτηση του Conference League. Ο Ολυμπιακός έχοντας χάσει με 1-4 στο Καραϊσκάκη, κυνηγούσε ένα… θαύμα. Έχοντας κάνει ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο στο οποίο είχε βρει 3 γκολ, είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, όταν ο Ζάχαβι μείωσε σε 3-1.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση. Και το βρήκε με ένα τρομερό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ορτέγκα σέντραρε, ο Μαροκινός οριζοντιώθηκε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 4-1 στέλνοντας το ματς στην παράταση, με τους Πειραιώτες να νικούν με 1-6 και στη συνέχεια να κατακτούν την κούπα μέσα στην OPAP Arena.

6. Ayoub El Kaabi X Maccabi Tel Avivpic.twitter.com/NsmkVkn1AA — Puskas Sports (@PuskaSports) May 29, 2024

Το γκολ που πετυχε με το Μαρόκο, στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία ενός βίντεο διάρκειας τριών λεπτών το οποίο έχει ακόμα έξι εντυπωσιακά γκολ του Ελ Κααμπί με το περίφημο bicycle kick, το οποίο ο ίδιος έχει κάνει κάτι σαν… τέχνη του.