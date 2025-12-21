Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) του 2025 αρχίζει την Κυριακή (21/12) στο Μαρόκο, με την Ακτή Ελεφαντοστού -που θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Σεμπαστιάν Αλέ- να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε με δραματικό τρόπο πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά και το Μαροκό, που προβάλει ως το φαβορί, να θέλει να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και το πλεονέκτημα της οικοδέσποινας, ξεκινώντας απέναντι στις Κομόρες (21/12-21:00), στο ματς με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της διοργάνωσης.

Εννέα στάδια και έξι πόλεις

Το κορυφαίο τουρνουά στην Αφρική θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου 2026 και θα διεξαχθεί σε εννέα στάδια σε έξι πόλεις της χώρας της Βόρειας Αφρικής, για πρώτη φορά, από την Ταγγέρη μέχρι το Αγκαντίρ, συμπεριλαμβανομένων των Φεζ, Ραμπάτ, Καζαμπλάνκα και Μαρακές.

Μεγάλος ανταγωνισμός

Σίγουρα πάντως ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός και είναι βέβαιο όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Μοχάμεντ Σαλάχ μετά τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Λίβερπουλ, επιπλέον επειδή ο 33χρονος δεν έχει κατακτήσει ακόμη το τρόπαιο.

Η διπλή υποχρέωση για το Μαρόκο

Έτσι και αλλιώς το Μαρόκο έχει μία διπλή υποχρέωση: να κατακτήσει έναν τίτλο που του… διαφεύγει για 50 χρόνια και να προσφέρει ένα άψογο τουρνουά πριν συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με την Ισπανία και την Πορτογαλία.«Έχουμε μια αποστολή: να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια ξηρασίας. Θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε αυτό το κύπελλο στην έδρα μας», υποσχέθηκε ο Μαροκινός προπονητής Ουαλίντ Ρεγκραγκί στην κλήρωση του τουρνουά τον περασμένο Ιανουάριο στο Ραμπάτ, για μία ομάδα μέλος της οποίας είναι και ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

«Η κατάκτηση του AFCON δεν είναι επιλογή» αλλά «επιτακτική» υποχρέωση, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο πρόεδρος της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF), Φούζι Λεκτζάα.

Και οι δύο παρακολουθούν με αγωνία την ανάρρωση του Ατσράφ Χακίμι, του αρχηγού τους, που ψηφίστηκε Αφρικανός Παίκτης της Χρονιάς, ο οποίος βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο από τις αρχές Νοεμβρίου. Ο Ρεγκραγκί ελπίζει στην επιστροφή του για τον εναρκτήριο αγώνα την Κυριακή απέναντι στις Κομόρες στο Ραμπάτ.

Η μεταμόρφωση

Πίεση υπάρχει και για την ομοσπονδία και τον πρόεδρό της , που πρέπει να παρουσιάσει μία άψογη διοργάνωσης, με την πρόκληση να καλωσορίσει οπαδούς από δεκάδες χώρες στο βασίλειο, όπου έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια για τους αγώνες.

Στην πρωτεύουσα, η αντίστροφη μέτρηση είναι γραμμένη με γιγάντια γράμματα στην πρόσοψη του νέου σταδίου Moulay Abdellah. Στις εισόδους της πόλης, στο αεροδρόμιο και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, πινακίδες που γράφουν «Καλώς ήρθατε στο Μαρόκο» ή «Βασίλειο του Ποδοσφαίρου» δίνουν τον τόνο.

Στους δρόμους, τα ταξί εμφανίζουν τις ημερομηνίες του τουρνουά και το λογότυπο της διοργάνωσης. Το τραμ κινείται με τα πράσινα και κόκκινα χρώματα του Μαρόκου.

Η κατεύθυνση

Από το 2008, ο βασιλιάς Μωάμεθ ΣΤ’ του Μαρόκου έχει καθορίσει τη συνολική κατεύθυνση για τον εθνικό αθλητισμό και η χώρα έχει αναλάβει την αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών της, παράλληλα με την ενίσχυση του προπονητικού συστήματος, από νεαρούς παίκτες έως προπονητές.

Στο δρόμο των νικητών του Μουντιάλ U-20

Στόχος «όλων των εθνικών ομάδων» είναι «να ανταγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο» και «να ανταγωνίζονται» τους «καλύτερους των καλύτερων», πρόσθεσε ο Φούζι Λεκτζάα, ελπίζοντας ότι η ομάδα του Ρεγκραγκί θα ακολουθήσει το δρόμο που έχουν δείξει οι νεαροί «Atlas Lions», που οποίοι κέρδισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 τον Οκτώβριο.

Οι αντιδράσεις

Μεταξύ τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, νέοι από την συλλογικότητα «GenZ 212» διαδήλωσαν κατά της επιδείνωσης των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, με ορισμένους να επικρίνουν τις σημαντικές επενδύσεις στα στάδια και περιστασιακά να ζητούν μποϊκοτάζ.

Την Τετάρτη (17/12), η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AMDH) κατήγγειλε επίσης εκστρατείες «βίαιων συλλήψεων» παράτυπων μεταναστών που μεταφέρθηκαν από το Ραμπάτ «με στόχο την εκκαθάριση των δημόσιων χώρων και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης» πριν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων κατηγόρησαν επίσης το Μαρόκο ότι σχεδιάζει να θανατώσει αδέσποτα σκυλιά πριν από τις αθλητικές εκδηλώσεις, ισχυρισμούς που απέρριψαν οι μαροκινές αρχές. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, το Μαρόκο είναι «έτοιμο να φιλοξενήσει» ένα Κύπελλο Εθνών Αφρικής «εδώ και χρόνια», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας.

Προετοιμάζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030

Προετοιμάζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το Μαρόκο αναπτύσσει τις υποδομές του, ξενοδοχεία, σιδηροδρόμους, δρόμους, τηλεπικοινωνίες και αεροδρόμια, με επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος είναι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής να φτάσει «στα ίδια πρότυπα» με τις «μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις» για να διασφαλιστεί ότι θα φτάσει «στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το 2030» εξηγεί ο Φούζι Λάκτζα.

Διαβεβαιώνει ότι οι ρυθμίσεις για την υποδοχή του κοινού, ιδίως στα αεροδρόμια, έχουν τεθεί σε ισχύ, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 15.000 εθελοντές και 5.000 φρουροί θα κινητοποιηθούν για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

«Στις ζώνες των οπαδών, έχουμε σχεδιάσει μια ενότητα αφιερωμένη σε χειροτεχνήματα από όλες τις αφρικανικές χώρες. Αυτό θα δώσει σε όλες αυτές τις χώρες την ευκαιρία να επιδείξουν τον πλούτο και την κληρονομιά τους. Όλα τα συστατικά είναι έτοιμα για να κάνουν αυτή τη διοργάνωση όχι απλώς μια ποδοσφαιρική γιορτή, αλλά μια αφρικανική, παγκόσμια και διεθνή», συνέχισε.

H Ευρώπη στις τηλεοράσεις και η ΕΡΤ

Η αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου -CAF- ανακοίνωσε (17/12) 20 συνεργασίες για τα δικαιώματα μετάδοσης σε πάνω από 30 ευρωπαϊκές περιοχές για την μετάδοση των 52 αγώνων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ανάμεσα στις συμφωνίες, όπως αναφέρει η CAF και αυτή «με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERT για να φέρει το AFCON πίσω στις ελληνικές οθόνες και να εξασφαλίσει πανεθνική κάλυψη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια».