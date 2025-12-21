sports betsson
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21 Δεκεμβρίου 2025 | 13:04

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) του 2025 αρχίζει την Κυριακή (21/12) στο Μαρόκο, με την Ακτή Ελεφαντοστού -που θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία  Σεμπαστιάν Αλέ- να προσπαθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε με δραματικό τρόπο πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά και το Μαροκό, που προβάλει ως το φαβορί, να θέλει να  επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και το πλεονέκτημα της οικοδέσποινας, ξεκινώντας απέναντι στις Κομόρες (21/12-21:00), στο ματς με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία της διοργάνωσης.

Εννέα στάδια και έξι πόλεις

Το κορυφαίο τουρνουά  στην Αφρική  θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου 2026 και θα διεξαχθεί σε εννέα στάδια σε έξι πόλεις της χώρας της Βόρειας Αφρικής, για πρώτη φορά, από την Ταγγέρη μέχρι το Αγκαντίρ, συμπεριλαμβανομένων των Φεζ, Ραμπάτ, Καζαμπλάνκα και Μαρακές.

Μεγάλος ανταγωνισμός

Σίγουρα πάντως ο ανταγωνισμός θα είναι σκληρός και  είναι βέβαιο όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Μοχάμεντ Σαλάχ μετά τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Λίβερπουλ, επιπλέον επειδή ο 33χρονος δεν έχει κατακτήσει ακόμη το τρόπαιο.

Η διπλή υποχρέωση για το Μαρόκο

Έτσι και αλλιώς το Μαρόκο έχει μία διπλή υποχρέωση: να κατακτήσει έναν τίτλο που του… διαφεύγει για 50 χρόνια και να προσφέρει ένα άψογο τουρνουά πριν συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 με την Ισπανία και την Πορτογαλία.«Έχουμε μια αποστολή: να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο μετά από σχεδόν 50 χρόνια ξηρασίας. Θα κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε αυτό το κύπελλο στην έδρα μας», υποσχέθηκε ο Μαροκινός προπονητής Ουαλίντ Ρεγκραγκί  στην κλήρωση του τουρνουά τον περασμένο Ιανουάριο στο Ραμπάτ, για μία ομάδα μέλος της οποίας είναι και ο πρώτος σκόρερ της  ελληνικής Super League, επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

«Η κατάκτηση του AFCON δεν είναι επιλογή» αλλά «επιτακτική» υποχρέωση, δήλωσε στο  γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο πρόεδρος της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF), Φούζι Λεκτζάα.

Και οι δύο παρακολουθούν με αγωνία την ανάρρωση του Ατσράφ Χακίμι, του αρχηγού τους, που ψηφίστηκε Αφρικανός Παίκτης της Χρονιάς, ο οποίος βρίσκεται εκτός λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο από τις αρχές Νοεμβρίου. Ο Ρεγκραγκί ελπίζει στην επιστροφή του για τον εναρκτήριο αγώνα την Κυριακή απέναντι στις Κομόρες στο Ραμπάτ.

Η μεταμόρφωση

Πίεση υπάρχει και για την ομοσπονδία και τον πρόεδρό της , που πρέπει να παρουσιάσει  μία άψογη διοργάνωσης, με την πρόκληση να καλωσορίσει οπαδούς από δεκάδες χώρες στο βασίλειο, όπου έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από ένα εκατομμύριο εισιτήρια για τους αγώνες.

Στην πρωτεύουσα, η αντίστροφη μέτρηση είναι γραμμένη με γιγάντια γράμματα στην πρόσοψη του νέου σταδίου Moulay Abdellah. Στις εισόδους της πόλης, στο αεροδρόμιο και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, πινακίδες που γράφουν «Καλώς ήρθατε στο Μαρόκο» ή «Βασίλειο του Ποδοσφαίρου» δίνουν τον τόνο.

Στους δρόμους, τα ταξί εμφανίζουν τις ημερομηνίες του τουρνουά και το λογότυπο της διοργάνωσης. Το τραμ κινείται με τα πράσινα και κόκκινα χρώματα του Μαρόκου.

Η κατεύθυνση

Από το 2008, ο βασιλιάς Μωάμεθ ΣΤ’ του Μαρόκου έχει καθορίσει τη συνολική κατεύθυνση για τον εθνικό αθλητισμό και η χώρα έχει αναλάβει την αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών της, παράλληλα με την ενίσχυση του προπονητικού  συστήματος, από νεαρούς παίκτες έως προπονητές.

Στο δρόμο των νικητών του Μουντιάλ U-20

Στόχος «όλων των εθνικών ομάδων» είναι «να ανταγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο» και «να ανταγωνίζονται» τους «καλύτερους των καλύτερων», πρόσθεσε ο Φούζι Λεκτζάα, ελπίζοντας ότι η ομάδα του Ρεγκραγκί θα ακολουθήσει το δρόμο που έχουν δείξει οι  νεαροί «Atlas Lions», που οποίοι κέρδισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 τον Οκτώβριο.

Οι αντιδράσεις

Μεταξύ τέλους Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, νέοι από την συλλογικότητα «GenZ 212» διαδήλωσαν κατά της επιδείνωσης των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, με ορισμένους να επικρίνουν τις σημαντικές επενδύσεις στα στάδια και περιστασιακά να ζητούν μποϊκοτάζ.

Την Τετάρτη (17/12), η Μαροκινή Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (AMDH) κατήγγειλε επίσης εκστρατείες «βίαιων συλλήψεων» παράτυπων μεταναστών που μεταφέρθηκαν από το Ραμπάτ «με στόχο την εκκαθάριση των δημόσιων χώρων και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης» πριν από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων κατηγόρησαν επίσης το Μαρόκο ότι σχεδιάζει να θανατώσει αδέσποτα σκυλιά πριν από τις αθλητικές εκδηλώσεις, ισχυρισμούς που απέρριψαν οι μαροκινές αρχές. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, το Μαρόκο είναι «έτοιμο να φιλοξενήσει» ένα Κύπελλο Εθνών Αφρικής «εδώ και χρόνια», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας.

Προετοιμάζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030

Προετοιμάζοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το Μαρόκο αναπτύσσει τις υποδομές του, ξενοδοχεία, σιδηροδρόμους, δρόμους, τηλεπικοινωνίες και αεροδρόμια, με επενδύσεις αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος είναι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής  να φτάσει «στα ίδια πρότυπα» με τις «μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις» για να διασφαλιστεί ότι θα φτάσει «στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το 2030» εξηγεί ο Φούζι Λάκτζα.

Διαβεβαιώνει ότι οι ρυθμίσεις για την υποδοχή του κοινού, ιδίως στα αεροδρόμια, έχουν τεθεί σε ισχύ, προσθέτοντας ότι περισσότεροι από 15.000 εθελοντές και 5.000 φρουροί θα κινητοποιηθούν για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

«Στις ζώνες των οπαδών, έχουμε σχεδιάσει μια ενότητα αφιερωμένη σε χειροτεχνήματα από όλες τις αφρικανικές χώρες. Αυτό θα δώσει σε όλες αυτές τις χώρες την ευκαιρία να επιδείξουν τον πλούτο και την κληρονομιά τους. Όλα τα συστατικά είναι έτοιμα για να κάνουν αυτή τη διοργάνωση όχι απλώς μια ποδοσφαιρική γιορτή, αλλά μια αφρικανική, παγκόσμια και διεθνή», συνέχισε.

H Ευρώπη στις τηλεοράσεις και η ΕΡΤ

Η αφρικανική συνομοσπονδία ποδοσφαίρου -CAF- ανακοίνωσε (17/12) 20 συνεργασίες για τα δικαιώματα μετάδοσης σε πάνω από 30 ευρωπαϊκές περιοχές για την μετάδοση των 52 αγώνων του  Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ανάμεσα στις συμφωνίες, όπως αναφέρει η CAF και αυτή «με τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα ERT για να φέρει το AFCON πίσω στις ελληνικές οθόνες και να εξασφαλίσει πανεθνική κάλυψη για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια».

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως»

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
Δημοσίευση στο in 21.12.25

Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις

Σκληρή και ουσιαστική παρέμβαση στο in για τη συμπεριφορά των παιδιών μετά από 10 χρόνια πολλαπλών κρίσεων, την παντελή έλλειψη μέτρων και την ευκολία των επικίνδυνων αναλύσεων για τη βία των νέων και την υποτιθέμενη παραβατικότητά τους από τους κατεξοχήν ειδικούς Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργο Νικολαΐδη. «Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία»

Σύνταξη
Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
ΣΥΡΙΖΑ 21.12.25

Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ελλάδα 21.12.25

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Αύριο απολογείται o καθηγητής – Αποκλειστικές πληροφορίες του in για το τι αναμένεται να ισχυριστεί – τι λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix
Νέα Αριστερά 21.12.25

Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix

Άνοιγμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με ταυτόχρονα πυρά κατά της κυβέρνησης για την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Ελλάδα 21.12.25

Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα

Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»

Σύνταξη
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
Ελλάδα 21.12.25

«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Πώς δρούσε η ομάδα 21.12.25

Καταλάμβαναν δημόσιους χώρους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής - Τέσσερις συλλήψεις

Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
