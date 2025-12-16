Η πρόβλεψη της Opta για το Copa Africa: Πρώτο φαβορί ο… Ελ Κααμπί και το Μαρόκο (pic)

Μόλις πέντε ημέρες απομένουν για την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, μία διοργάνωση που προβλέπεται άκρως ανταγωνιστική, καθώς αρκετές εθνικές ομάδες της αφρικανικής ηπείρου, είναι ικανές να διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Όπως συμβαίνει συνήθως τις παραμονές κάθε σημαντικής διοργάνωσης, ο υπερυπολογιστής της Opta… έδωσε τις προβλέψεις του και σύμφωνα με αυτές, η διοργανώτρια χώρα, το Μαρόκο των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Αζεντίν Ουναΐ δηλαδή, που διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο από το 1976, θα αξιοποιήσει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς είναι το φαβορί με 19,1%. Πρώτο φαβορί για κούπα δηλαδή ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού!

Όσον αφορά στους υπόλοιπους φιλόδοξους διαδόχους της εθνικής της Ακτής Ελεφαντοστού, είναι η Αίγυπτος (12,4%), η Σενεγάλη (12,3%) και η Αλγερία (12%).

Δείτε τη σχετική κατάταξη με τις πιθανότητες που δίνει η Opta για Ελ Κααμπί και Μαρόκο: