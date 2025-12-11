Με Ελ Κααμπί το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (pic)

Το Μαρόκο ανακοίνωσε την αποστολή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και όπως αναμενόταν στη λίστα είναι και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού δεν γινόταν να λείπει από το Μαρόκο μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει με τους ερυθρόλευκους, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ουαλίντ Ρεγκραγκί να ποντάρει πολλά πάνω του.

Αυτό σημαίνει ότι ο σέντερ φορ των ερυθρόλευκων θα απουσιάσει για περίπου ένα μήνα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Από την άλλη μεριά, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού, Ανάς Ζαρουρί, παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα των «πρασίνων». Ως εκ τούτου, ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα στερηθεί των υπηρεσιών του.

Ο έτερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε με τη πράσινη φανέλα τη περσινή σεζόν, ο Αζεντίν Ουναΐ, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή.

Δείτε την αποστολή του Μαρόκου με Ελ Κααμπί:

🇲🇦 | Morocco squad for the 2025 Africa Cup of Nations. pic.twitter.com/RzvojkzLcI — Passport Soccer (@passport_soccer) December 11, 2025

Η FIFA έχει ορίσει τη 15η Δεκεμβρίου ως την ημερομηνία όπου θα αποχωρήσουν από τις ομάδες τους οι ποδοσφαιριστές. Τελευταίο ματς λοιπόν που έχει ο Ολυμπιακός είναι στις 14 του μήνα απέναντι στον Άρη στο Βικελίδης και αυτό σημαίνει πως αυτό θα είναι και η τελευταία αναμέτρηση του Ελ Κααμπί.

Άρα αυτό σημαίνει ότι θα χάσει σίγουρα, το εξ αναβολής ματς του Κυπέλλου με τον Ηρακλή, για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά, αλλά και το Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ. Ωστόσο επειδή το Μαρόκο αναμένεται να συνεχίσει στο τουρνουά, τότε μπορεί να χάσει τα ματς με τον Ατρόμητο, τον Αστέρα Aktor αλλά πιθανώς και τον προημιτελικό του Κυπέλλου.