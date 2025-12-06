Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί είναι χαρούμενος εδώ, θέλει να βοηθάει την ομάδα»

Την ικανοποίησή του για την εμφάνιση του Ολυμπιακού εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την άνετη νίκη των Πειραιωτών απέναντι στον ΟΦΗ με 3-0.

Ο Βάσκος τεχνικός στάθηκε αρχικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου η ομάδα του μεγάλου λιμανιού ήταν καταιγιστική και στη συνέχεια αποθέωσε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που σκόραρε άλλα δύο γκολ και έφτασε τα 12 στο φετινό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV:

Για την πολύ καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού: «Κυρίως στο πρώτο μέρος δεν ήταν μόνο οι πολλές ευκαιρίες, αλλά και το ότι δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να περάσει στο δικό μας μισό. Δεν είναι μόνο να βάζεις γκολ, είναι όλοι εκείνοι που βοηθάνε την ομάδα για να μην κινδυνεύσει».

Για τον καυτό Ελ Κααμπί και για το γεγονός ότι θα τον χάσει για το Κόπα Άφρικα: «Είναι χαρούμενος εδώ. Είναι αφοσιωμένος, είναι ένας παίκτης που βάζει τόσα πολλά γκολ, θέλει να διακρίνεται και να παίρνει τίτλους. Θέλει να βοηθάει την ομάδα και σκέφτεται ομαδικά».