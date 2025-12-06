sports betsson
Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 21:35
Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης - Νεκροί 18 μετανάστες μετά από ναυάγιο
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 19:34
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Παλαιό Φάληρο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 18:01
Παραμένουν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο από την κακοκαιρία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06 Δεκεμβρίου 2025 | 19:11

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ που τον «έστεψε» πρωταθλητή χειμώνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Μετά τα παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδος Bettson μεσοβδόμαδα, η Super League επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κόντρα στους Κρητικούς του Χρήστου Κόντη και συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους επικρατώντας με 3-0. Έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 34 πόντους και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα. Από την άλλη ο ΟΦΗ έμεινε τους 9 βαθμούς.

Σε λίγη ώρα (20:30) ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά, ενώ αύριο (7/12) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και η ΑΕΚ τον Ατρόμητο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0
Βόλος-Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ-Άρης 19:30
ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 17:00
ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 18:00
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00
Άρης-Ολυμπιακός 20:00
Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00

Headlines:
Commodities
Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Χρυσός: Πόσο κατέχουν οι 10 χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Business
Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

Black Friday: «Έκλεψε» λεφτά από τα Χριστούγεννα;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λιντς – Λίβερπουλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
Πόλο 06.12.25

ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με το εμφατικό 29-8 του Ρεθύμνου στην Κρήτη, για την 11η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Τότεναμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπρέντφορντ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι

LIVE: Μπόρνμουθ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τσέλσι για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
Χόλιγουντ 06.12.25

Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

«Πρέπει πάντα να εκτιμούμε την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έιντριεν Μπρόντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
Εργασιακά 06.12.25

Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη

Σημειώνεται ότι μεγάλη είναι η ψαλίδα στους μισθούς ανάμεσα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κοινές επιχειρήσεις με πάνω από 10 μισθωτούς και σε επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 μισθωτούς

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Βόλος – Κηφισιά για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Σύμμαχος 06.12.25

«Είναι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις της γενιάς μας» – H Μάργκοτ Ρόμπι για τον Τζέικομπ Έλορντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη

Η επιλογή του Τζέικομπ Έλορντι ως Χίθκλιφ στα πολυαναμενόμενα Ανεμοδαρμένα Ύψη προκάλεσε κατακραυγή αλλά η συμπρωταγωνίστρια του τον υπερασπίζεται άνευ όρων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση
Πολιτική 06.12.25

Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Τι αναμένεται να πει αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα ο Κώστας Καραμανλής, στις δύο παρεμβάσεις του για τον πρωτογενή τομέα και για το ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Premier League: Καθάρισε τη Σάντερλαντ και πλησίασε την κορυφή η Σίτι, νέα «γκέλα» για την Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε εύκολα τη Σάντερλαντ με 3-0 και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ, την ώρα που Τσέλσι έχασε ξανά έδαφος, μετά το 0-0 με τη Μπόρνμουθ.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική
Ελλάδα 06.12.25

Ηράκλειο: Γεράκι εγκλωβίστηκε σε σούπερ μάρκετ – Κλήθηκε η Πυροσβεστική

Το γεράκι κάθισε σε ένα από τα φωτιστικά του σούπερ μάρκετ, με τους πυροσβέστες να έχουν δύσκολο έργο για να το απεγκλωβίσουν καθ’ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είναι δίπατο. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα…

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 06.12.25

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ

LIVE: Λιντς – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λιντς – Λίβερπουλ για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Bundesliga: Ασταμάτητη με νέα «πεντάρα» η Μπάγερν Μονάχου – Γκολ και ασίστ με την Άουγκσμπουργκ ο Γιαννούλης (vids)

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει σαν... τρένο στο γερμανικό πρωτάθλημα, διαλύοντας (5-0) εκτός έδρας τη Στουτγκάρδη - Νίκη-ανάσα για την Άουγκσμπουργκ με πρωταγωνιστή τον Γαννούλη που είχε γκολ και ασίστ στο 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)
Άλλα Αθλήματα 06.12.25

Σπουδαία στιγμή: Λαμπαδηδρόμος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Πολονάρα (vids)

Ο Ακίλε Πολονάρα συγκίνησε και ενέπνευσε άπαντες για ακόμη μια φορά, παραλαμβάνοντας την ολυμπιακή φλόγα κατά την τελετή της λαμπαδηδρομίας στη Ρώμη, ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο