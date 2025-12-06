Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Superleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ που τον «έστεψε» πρωταθλητή χειμώνα.
Μετά τα παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδος Bettson μεσοβδόμαδα, η Super League επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία.
Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κόντρα στους Κρητικούς του Χρήστου Κόντη και συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους επικρατώντας με 3-0. Έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 34 πόντους και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα. Από την άλλη ο ΟΦΗ έμεινε τους 9 βαθμούς.
Σε λίγη ώρα (20:30) ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά, ενώ αύριο (7/12) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και η ΑΕΚ τον Ατρόμητο.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0
Βόλος-Κηφισιά 20:30
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ-Άρης 19:30
ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (14η):
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 17:00
ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 18:00
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 20:00
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30
Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00
Άρης-Ολυμπιακός 20:00
Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00
