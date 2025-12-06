Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ

Μετά τα παιχνίδια για το Κύπελλο Ελλάδος Bettson μεσοβδόμαδα, η Super League επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κόντρα στους Κρητικούς του Χρήστου Κόντη και συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους επικρατώντας με 3-0. Έτσι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 34 πόντους και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα. Από την άλλη ο ΟΦΗ έμεινε τους 9 βαθμούς.

Σε λίγη ώρα (20:30) ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά, ενώ αύριο (7/12) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet, ο ΠΑΟΚ τον Άρη και η ΑΕΚ τον Ατρόμητο.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 20:30

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ-Άρης 19:30

ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 17:00

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 18:00

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00

Άρης-Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00