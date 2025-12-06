Δοκάρι για τον Ολυμπιακό, σε σουτάρα του Γιαζίτσι (vid)
Ο Τούρκος άσος του Ολυμπιακού είχε ωραίο σουτ στο 81' αλλά η μπάλα τράνταξε το δοκάρι του Λίλο
Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά ο Γιαζίτσι δεν είχε την τύχη με το μέρος του.
Ο Τούρκος άσος των πρωταθλητών Ελλάδας βρέθηκε σε καλή θέση, έπιασε ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα τράνταξε το δεξί δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων στο 81′.
Δείτε το δοκάρι του Ολυμπιακού:
