Δοκάρι για τον Ολυμπιακό, σε σουτάρα του Γιαζίτσι (vid)

Ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά ο Γιαζίτσι δεν είχε την τύχη με το μέρος του.

Ο Τούρκος άσος των πρωταθλητών Ελλάδας βρέθηκε σε καλή θέση, έπιασε ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα τράνταξε το δεξί δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων στο 81′.

Δείτε το δοκάρι του Ολυμπιακού: