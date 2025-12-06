Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός – Ο Στρεφέτσα έκανε το 3-0 για τους πρωταθλητές (vids)

Ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και τρίτο γκολ, αυτή την φορά με σκόρερ τον Στρεφέτσα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των πρωταθλητών εκμεταλλεύτηκε την κακή πάσα του Λίλο, έκλεψε την μπάλα και με σουτ διαμόρφωσε το 3-0 για τους πειραιώτες στο 63′.

Δείτε το 3-0

<br />

Το 2-0

<br />

Κι εδώ το 1-0