Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός – Ο Στρεφέτσα έκανε το 3-0 για τους πρωταθλητές (vids)
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των πειραιωτών πέτυχε το 3-0 στο 63'
- Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος
- Επιμένουν οι αγρότες: Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας στον Μπράλο
- Γιατί στις πλούσιες χώρες πολλοί νιώθουν φτωχότεροι, δίχως να είναι;
- Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στο Καστελλόριζο - Η θάλασσα έγινε κόκκινη από τις λάσπες
Ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακός στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν και τρίτο γκολ, αυτή την φορά με σκόρερ τον Στρεφέτσα.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των πρωταθλητών εκμεταλλεύτηκε την κακή πάσα του Λίλο, έκλεψε την μπάλα και με σουτ διαμόρφωσε το 3-0 για τους πειραιώτες στο 63′.
Δείτε το 3-0
Το 2-0
Κι εδώ το 1-0
- Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντάκη Κανάκη, αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο
- Κόντης: «Δεν έχουμε την εικόνα που θέλουμε, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά»
- Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
- Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
- Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
- Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
- LIVE: Βόλος – Κηφισιά
- Πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Χημικά και προσαγωγές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις