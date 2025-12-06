Φανταστικό γκολ του Ελ Κααμπί με ανάποδο «ψαλίδι» (1-0, vid)

Η πίεση του Ολυμπιακού απέδωσε τελικά «καρπούς» καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδας κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ (1-0).

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν αυτός που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ με ανάποδο «ψαλίδι» στο 33′, με τον Μαροκινό να μην αφήνει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Λίλο.

Ο Ελ Κααμπί πέτυχε ένα φανταστικό γκολ και είχε κάθε λόγο να πανηγυρίσει με χαρακτηριστικό τρόπο.

Δείτε το φανταστικό γκολ του Μαροκινού στράικερ: