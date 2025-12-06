Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό – Απείλησαν και με Στρεφέτσα οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Ο Ολυμπιακός εντείνει την πίεση στην εστία του ΟΦΗ, ψάχνοντας το 1-0 και οι πειραιώτες είχαν μεγάλη ευκαιρία και στο 23΄για ν΄ανοίξουν το σκορ.

Ο Στρεφέτσα βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή κι έκανε δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Δείτε την μεγάλη ευκαιρία της ομάδας του Πειραιά: