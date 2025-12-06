Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 7η συνεχόμενη νίκη στη Super League
Ο Ολυμπιακός ψάχνει την έβδομη συνεχόμενη νίκη στη Super League, απέναντι στον ΟΦΗ (6/12, 17:00), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ (6/12, 17:00) για την 13η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να θέλουν την έβδομη συνεχόμενη νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Οι Πειραιώτες είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος με 31 βαθμούς και στο +2 από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, την ώρα που η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι στην 12η θέση με 9 βαθμούς.
Με απουσίες, αλλά και επιστροφές ο Ολυμπιακός
Μετά την τελευταία προπόνηση ενόψει της σημερινής αναμέτρησης, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν τους 23 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Παναγιώτης Ρέτσος και Αλέξανδρος Πασχαλάκης, όπως και ο Μπρούνο.
Αντίθετα, στην αποστολή επιστρέφουν οι Κωνσταντής Τζολάκης, Τσικίνιο και Ντανιέλ Ποντένσε, που πήραν ανάσες μεσοβδόμαδα και δεν ταξίδεψαν στην Σύρο. Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάνσα, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.
Με Βούκοτιτς ο ΟΦΗ
Με τον Ίλια Βούκοτιτς να επιστρέφει στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του σημερινού αγώνα με του Κρητικούς να ανακοινώνουν τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Χρήστος Κόντης.
Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Έντι Σαλσέδο και οι Αποστολάκης (ατομικό πρόγραμμα), Σανελάτο (ατομικό πρόγραμμα), Νέιρα (θεραπεία), Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς και Λαγουδάκης.
Στην 23μελή αποστολή της ομάδας της Κρήτης συμπεριλήφθηκαν οι εξής ποδοσφαιριστές: Λίλο, Κατσίκας, Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Λιουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Χνάρης, Καραχάλιος, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς, Σιτμαλίδης.
- Το «διάβασμα» του Μαρτίνεθ και η… πολυφωνία στην επίθεση – Έτσι έφυγε με το διπλό από το ΟΑΚΑ η Βαλένθια (vids)
- Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 7η συνεχόμενη νίκη στη Super League
- Μιλγουόκι Μπακς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 101-116: Νέα εντός έδρας ήττα από τα «Ελάφια»
- Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
- Μπενφίκα – Σπόρτινγκ 1-1: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Λισαβόνας
- Μάιντς – Γκλάντμπαχ 0-1: Ο Ντα Κόστα καταδίκασε την ομάδα του
- Αταμάν: «Ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη»
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά το τέλος της 14ης αγωνιστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις