Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ταρέμι (vid)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη και οι «ερυθρόλευκοι» πιέζουν από το ξεκίνημα του αγώνα την ομάδα του Ηρακλείου. Οι πρωταθλητές είχαν μάλιστα τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν στο 13′ με τον Μεχντί Ταρέμι.

Ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία σέντρα από αριστερά, με τον Ταρέμι να σουτάρει και τον Λαμπρόπουλο να κάνει καλό τάκλιν. Ο Ιρανός πήρε ξανά την μπάλα, πλάσαρε ωραία τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, Λίλο αλλά ο Γκρίζμανιτς έδιωξε λίγο πριν η μπάλα περάσει την γραμμή.

Δείτε την φάση: