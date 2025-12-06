Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ταρέμι (vid)
Ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο 1-0 με τον Ιρανό φορ, αλλά ο Γκρίζμανιτς έδιωξε λίγο πριν την γραμμή
- Θάσος: Προσποιήθηκε τον αδελφό της για να βρει την πρώην γυναίκα του ο 55χρονος
- Καιρός: Αντικυκλώνας απλώνει την προστατευτική του «ομπρέλα» σταματώντας τις βροχές, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
- Γιατί στις πλούσιες χώρες πολλοί νιώθουν φτωχότεροι, δίχως να είναι;
- Πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα στο Καστελλόριζο - Η θάλασσα έγινε κόκκινη από τις λάσπες
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη και οι «ερυθρόλευκοι» πιέζουν από το ξεκίνημα του αγώνα την ομάδα του Ηρακλείου. Οι πρωταθλητές είχαν μάλιστα τεράστια ευκαιρία να προηγηθούν στο 13′ με τον Μεχντί Ταρέμι.
Ο Ελ Κααμπί έκανε ωραία σέντρα από αριστερά, με τον Ταρέμι να σουτάρει και τον Λαμπρόπουλο να κάνει καλό τάκλιν. Ο Ιρανός πήρε ξανά την μπάλα, πλάσαρε ωραία τον γκολκίπερ του ΟΦΗ, Λίλο αλλά ο Γκρίζμανιτς έδιωξε λίγο πριν η μπάλα περάσει την γραμμή.
Δείτε την φάση:
- Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του Κωνσταντάκη Κανάκη, αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο
- Κόντης: «Δεν έχουμε την εικόνα που θέλουμε, χρειαζόμαστε πολλή δουλειά»
- Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»
- Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
- Πού κυμαίνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Η σύγκριση με Ευρώπη
- Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
- LIVE: Βόλος – Κηφισιά
- Πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Ένταση και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας – Χημικά και προσαγωγές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις