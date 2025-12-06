Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα η ενδεκάδα κόντρα στον ΟΦΗ (pic)
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 1) στο Καραϊσκάκη για την 13η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς με τους Κρητικούς.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για την 13η αγωνιστική της Super League και ψάχνει την 7η συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα, για να παραμείνει στην κορυφή.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Κρητικούς στο Φάληρο ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς, με τον Μέχντι Ταρέμι να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, όπως και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα.
Ο Βάσκος τεχνικός επαναφέρει στο αρχικό σχήμα τον Κωνσταντή Τζολάκη, μετά το ματς με την Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη μεσοβδόμαδα για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ στην τετράδα της άμυνας θα αγωνιστούν από τα δεξιά προς τα αριστερά, οι Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα.
Στη μεσαία γραμμή ήταν δεδομένο πως η δυάδα θα ήταν οι Σαντιάγκο Έσε και Χρήστος Μουζακίτης, με τον Ζέλσον Μαρτίνς να ξεκινάει δεξιά στην επίθεση και τον Στρεφέτσα αριστερά. Όσον αφορά την επίθεση, ο Ελ Κααμπί θα είναι στην κορυφή, με τον Ταρέμι να είναι πίσω του.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYOFI #slgr pic.twitter.com/oBjpm5pRnX
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 6, 2025
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο: Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γκαρθία, Καμπελά, Γιαζίτζι, Μάνσα, Τσικίνιο, Ποντένσε
