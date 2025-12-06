Ολυμπιακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 800 εισιτήρια – Πάει για sold out και το ματς με τον ΟΦΗ
Λιγότερα από 800 εισιτήρια έχουν απομείνει για τον σημερινό (6/12, 17:00) αγώνα με τον ΟΦΗ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (6/12, 17:00) τον ΟΦΗ, για την 13η αγωνιστική της Super League και όπως όλα δείχνουν το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι κατάμεστο.
Οι ερυθρόλευκη ΚΑΕ ενημέρωσε πως πλέον απομένουν λιγότερα από 800 εισιτήρια για την σημερινή αναμέτρηση και οδεύει ολοταχώς για ένα ακόμη sold out, όπως έχει συμβεί σε 19 ματς μέσα στο 2025.
Να σημειωθεί πως πλέον πέρασε η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών και οι φίλαθλοι σπεύδουν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού για το 2025 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Τα εισιτήρια για το Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Υπενθυμίζεται ότι εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiacos.org έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα.
Για περισσότερα πατήστε εδώ: https://www.olympiacos.org/2025/11/11/ta-eisitiria-ton-agonon-me-atromito-ofi-kai-kifisia/
